伊巴謙莫域體驗昂坪360　展現巨星風範

一代瑞典神鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）現為AC米蘭高級顧問，今次亦隨球隊訪港。「呂布」雖然已經掛靴，但狀態依然好fit！繼早前在尖沙咀海旁輕鬆跑步展現驚人活力後，上周六（26日）更到訪昂坪360，以行動證明佢「神一樣的男人」絕非浪得虛名！



圖為7月26日伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）到訪昂坪360。(伊巴 Instagram 圖片）

伊巴選擇以全景纜車登頂，欣賞透明車廂外嘅大嶼山絕景，期間顯得氣定神閒，展現巨星風範。面對天壇大佛腳下的 268級長命梯，當大家以為伊巴會慢慢行上去時，他在最後約20級以輕盈小跑衝上平台，再360度旋轉面向鏡頭拍攝IG Story，在大佛面前向鏡頭喺露出招牌自信笑容。

花式足球員Yonna亦體驗昂坪360

昂坪360一直是名人體驗大嶼山文化同美景的熱門選擇，早前美國華裔棟篤笑喜劇演員歐陽萬成來港，亦選擇專程到昂坪360體驗全景纜車同探索昂坪市集。

今次的香港足球盛會為香港帶來不少外國名人到訪，除咗神鋒伊巴，慕名而來睇波的花式足球員Yonna亦到有到訪昂坪360，仲即席在全景纜車表演花式足球，證明昂坪360的體驗足夠「星」級，適合不論想輕鬆觀光，又或挑戰自我的名人與旅客。