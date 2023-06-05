意甲｜41歲伊巴謙莫域突宣布掛靴　感動告別足球　聖西路盛大歡送

「我向足球說再見！」

意甲周日（4日）深夜上演煞科戰，AC米蘭主場以3：1擊敗維羅納，以一場勝仗完成球季。不過，今仗的焦點落在身穿黑衣西裝的伊巴謙莫域，這名41歲的瑞典神鋒突然宣布掛靴，聖西路舉行盛大儀式歡送伊巴，硬漢如伊巴都不禁感動落淚。



伊巴與妻子一同欣賞AC米蘭今季煞科戰。（Getty Images）

伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）持續受傷患所困，今季僅在意甲上陣4場，攻入一球。伊巴已經年屆41歲，一直都未有傳出掛靴的傳聞，但這一天終於來到，伊巴今季與AC米蘭的合約屆滿後，不再續約，宣布掛靴，結束24年的職業生涯。

伊巴謙莫域生涯兩度效力AC米蘭，如今傳奇退役，聖西路當然有盛大儀式歡送他，看台上造出「GODBYE」（Goodbye諧音），亦是表明伊巴神一般的存在。穿上一道黑色西裝的伊巴，與妻子都是今仗座上客之一，直播不時捕捉伊巴，他更造出「心心」手勢，向球迷們示意。

意甲｜伊巴謙莫域續約AC米蘭踢到41歲 「伊巴永遠不會完」

看台顯示「GODBYE」，告別一代傳奇。（Getty Images）

利亞奧今仗梅開二度，建功後與場邊的伊巴一同慶祝，加上基奧特的入球，AC米蘭煞科戰以3：1擊敗維羅納。賽後，AC米蘭眾將披上伊巴的球衣，再列隊歡迎這名名將，並接過一件全員簽名的AC球衣。

利亞奧建功後，走向場邊與伊巴謙莫域慶祝。（Getty Images）

一向硬漢子的伊巴，面對職業生涯來到結束一天，都難免感觸，他向在場的AC米蘭球迷鞠躬示意。伊巴謙莫域發表感言時，更加一度掉淚，「我在這裏（聖西路）有不少美好的回憶，我首度來到時，我感到快樂；我再度來到時，你們給予我愛，我永遠都會是AC米蘭的球迷。如今是時候向足球說再見，這是一個艱難的決定，但不是向大家，我們會再見的。」

伊巴發表感言不禁流下男兒淚。（Getty Images）

伊巴掛靴的消息令人驚訝，事關他早前才向意大利傳媒透露，就算約滿AC米蘭，但他不會放棄，希望繼續足球生涯，想不到不足一星期他就改變主意。

伊巴謙莫域在1999年開始職業生涯，在瑞典馬模出道，生涯效力過不少豪門，例如阿積士﹑祖雲達斯﹑巴塞隆拿﹑巴黎聖日耳門，AC米蘭﹑國際米蘭及曼聯等，生涯贏過不少錦標，卻欠歐聯獎盃。伊巴曾經離開歐洲球壇，轉戰美職聯，但他近年回歸AC米蘭，即使已是老將，戰力依然不減，伊巴的傳奇如今寫上句號。