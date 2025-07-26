伊巴謙莫域隨AC米蘭訪港　驚喜亮相小薯茄講冷笑話　盡顯笑匠本色

撰文：陳智深
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一代瑞典神鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）現時為AC米蘭高級顧問，今次球隊訪港這位名宿亦有同行，除了周五早上與AC米蘭其餘名宿，參與球會慈善跑會在西九龍海濱慢跑外，更亮相本地YouTube頻道小薯茄，大騷幽默演技又講爛gag，貫徹其「估佢唔到」的作風。

「伊巴」職業生涯兩度效力AC米蘭（2010-11、2020-23年），最後更在這家意甲豪門退役，對其感情特別深厚。自2003年起更擔任球會高級顧問，深度參與球會管理及發展。今次AC米蘭來港參與「足球盛會2025」與利物浦角逐「渣打盃」，伊巴亦有隨隊到訪。

伊巴謙莫域現為AC米蘭高級顧問，今次亦有隨隊訪港。（Getty Images）

伊巴在周五早上，先夥同另外兩位米蘭名宿沙真奴及柏圖，與及一眾本港AC米蘭球迷會成員，以AC Milan Running Club之名在西九海濱長廊晨跑。有球迷更指，伊巴狀態甚fit，跑足5公里。

體能一流又從不認老的伊巴，晚上更有另一驚喜給球迷。本地YouTube頻道小薯茄兩條最新短片，竟然見到伊巴身影。先發放的一條片段，見到小薯茄演唱朱柏熹（朱mic）以一身球證打扮，走到伊巴謙莫域面前向他出示紅牌。只見伊巴一臉無奈，表示「Come on! for what?」（拜託！為甚麼？）。

誰不知球迷朱mic立即化身小粉絲，向伊巴遞上筆表示，想要他簽名，伊巴欣然接受，同時表「我就係要呢啲！」

第二段影片於周六早上發放，正是小薯茄當家皇牌節目《雪櫃冷笑話》，仍然是朱mic和伊巴領銜。只見伊巴一臉認真問：「你知道足球員最喜歡哪種茶（tea）？」然後他施施然講出答案：「Penal-tea（Penalty）」此時朱mic和其餘小薯茄成員頓時靜了，經過兩秒冷場之後，大家都擠出笑容，並向伊巴打了14分比分。

不過有不少網民在留言表示「錯重點」，見到伊巴關雪櫃門那一下很大力，有人表示「伊巴關門個下隔住個mon都feel到力度」，更有人笑指，「個笑話唔爛，但雪櫃門差啲爛。」而與伊巴演對手戲的朱mic則表示「我一直在玩命」。

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