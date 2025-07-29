大黃蜂的士車隊｜等30分鐘無人接單？負責人：畢竟只有200架車

運輸署昨日（28日）向4支的士車隊正式發出的士車隊牌照。《香港01》實測透過「大黃蜂愛心車隊」應用程式叫車，等待了逾30分鐘卻無人接單。客服昨日回覆查詢時，表示「冇辦法服務晒全香港嘅乘客」，暫時只做長途單。記者在輸入目的地時，應用程式也不時反應、灰屏等問題。



車隊負責人黃大海今（29日）在電台節目解釋，由於昨日較多人透過應用程式叫車，加上車隊只有200架車，他已預料平台會有擠塞。他指，政府正與八達通公司商討啟動中央叫車系統，整合5支車隊的的士數量，望疏導乘客需求後情況可改善。



《香港01》昨實測透過「大黃蜂愛心車隊」應用程式叫車，等待了逾30分鐘卻無人接單。（資料圖片）

車隊負責人黃大海（右）指，政府正與八達通公司商討啟動中央叫車系統，整合五支車隊的的士數量。（資料圖片）

大黃蜂車隊現有208架的士、280多位司機，未符標書所寫的2000位司機及1000架的士。《香港01》昨嘗試透過車隊應用程式叫車，等了超過半小時，也沒有大黃蜂司機接單。而每6分鐘左右，應用程式便會自行刷新頁面，正等待司機接單的車程便會消失，需重新下單。記者其後致電客服詢問情況，對方回覆指應用程式運作首日太多人使用，故出現問題。

黃大海今在電台表示，由於目前只有200多架的士投入服務，加上昨日較多人叫車，系統壓力過大出現故障，車隊已預計會出現相關問題。他指，政府正與八達通公司商討推出中央叫車系統，車隊目前已完成技術對接，之後將會推出。

問及車隊推出首日已出現故障，會否被網約車競爭下去，黃大海認為公平競爭下「會愈比愈好」。他又指車隊改革不只關乎叫車，亦會改善服務、提供更多車種等。