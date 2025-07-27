陳茂波參觀動漫節　訪港漫攤位　與「孫悟空」Cosplayer親民合影

香港動漫電玩節今（27日）來到第三日，財政司司長陳茂波下午到場參觀，到過香港本地創作漫畫的攤位，又參觀同人祭，到訪多個外國及本地展位，與市民及一眾Cosplayer合照。



財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，到過「港漫動力」本地創作漫畫的攤位。（香港動漫電玩節Facebook）

陳茂波與遊戲《黑神話：悟空》主角孫悟空合照。（香港動漫電玩節Facebook）

陳茂波與《咒術迴戰》角色乙骨憂太合照，和。（香港動漫電玩節Facebook）

財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，Cosplayer合照。（香港動漫電玩節Facebook）

財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，Cosplayer合照。（香港動漫電玩節Facebook）

財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，Cosplayer合照。（香港動漫電玩節Facebook）

財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，Cosplayer合照。（香港動漫電玩節Facebook）

財政司司長陳茂波下午到場參觀動漫節，Cosplayer合照。（香港動漫電玩節Facebook）

近年每年都有到動漫節的陳茂波，今年亦不例外，事前已在網誌公布今日會到場。據動漫節的Facebook專頁，陳茂波下午到場參觀，到過「港漫動力」本地創作漫畫的攤位，與幾個本地漫畫攤檔的負責人交流，又到過國際潮玩博覽，與外國設計師交談合照。

陳茂波走訪完會展一號展館後「意猶未盡」，到了三號展館「香港世界同人祭」繼續參觀，到訪多個外國及本地展位，又與市民及一眾Cosplayer合影，包括遊戲《黑神話：悟空》主角孫悟空、《咒術迴戰》角色乙骨憂太等。