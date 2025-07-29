青年節啟動　陳國基鼓勵辦青年活動紀念抗戰勝利80周年

「青年節@HK」開幕禮今天（29 日）舉行，今屆的主題是「正向思維」、「推動創新」及「啟發創意」。政務司司長陳國基鼓勵青年踴躍參加今年各項青年節的活動，又鼓勵青年團體積極舉辦以抗戰勝利80周年為主題的青年活動，加深青年了解祖國和香港的歷史及提高愛國意識。



今屆「青年節@HK」開幕禮於今天（29 日）舉行，今年的主題是「正向思維」、「推動創新」及「啟發創意」。（馬會提供）

馬會連續第三年透過其慈善信託基金撥捐1,000萬元，支持政府舉辦首屆「青年節@HK」，包括「青年發展高峰論壇」和各類地區活動，以及各類表演和比賽等，馬會將動員非政府機構及團體提名近30個由馬會捐助的項目，作為本年的夥伴活動。

馬會董事黃嘉純在開幕禮致辭時表示，青年人是社會發展的重要推動力，馬會多年來一直推動青年發展，致力通過多方協作及創新思維，主導策劃及支持不同項目，讓新世代獲得平等而多元的機會，成為積極公民，回饋社會。馬會支持由政府開展的「共創明『Teen』計劃」正是例子之一，目的是幫助基層學生拓闊視野，增強自信，更好地規劃未來。

馬會董事黃嘉純指，馬會連續第三年透過其慈善信託基金撥捐 1 千萬港元，支持特區政府舉辦首屆「青年節@HK」，包括「青年發展高峰論壇」和各類地區活動，以及各類表演和比賽等。（馬會提供）

黃嘉純表示，為慶祝馬會成立140周年，將透過其慈善信託基金審批撥捐14億元支持五項青年發展計劃，包括兩項由民青局推行的計劃。其中「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，鼓勵成功獲資助機構及其合作學校，應用由馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌．創你程計劃」的重點內容，為學生提供優質的生涯規劃服務，以及改造青年廣場部分地方，開闢全新互動空間，並設立視頻工作室。

黃嘉純表示，馬會將繼續積極推動以青少年為本的服務模式，促進社會參與及連繫，並建構家庭友善的社區，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

黃嘉純指，馬會將透過其慈善信託基金審批撥捐 14 億港元支持五項青年發展計劃，其中包括兩項由民青局推行的計劃。（馬會提供）

陳國基在於致辭時指，青年節是一個給青年發展潛能、增進知識以及交流經驗的絕佳機會。過去兩屆青年節共舉辦了超過400項各式各樣活動，吸引超過40萬人次參與。他特別感謝香港賽馬會慈善信託基金的支持，又鼓勵青年踴躍參加今年各項青年節的活動，並呼籲社會各界支持和參與青年節。

陳國基又指，政府於2022年推出的《青年發展藍圖》，為青年健康成長和多元發展設定政策目標，並按社會和青年的最新情況不斷推出更新措施。《藍圖》推出至今已制訂約250項具體行動和措施，致力培育青年成為愛國愛港，並且具備世界視野、抱負和正向思維的新一代。他鼓勵青年團體積極舉辦以抗戰勝利80周年為主題的不同類型青年活動，讓青年加深了解祖國和香港的歷史及提高愛國意識。