五四青年節｜陳國基：愛國主義要在港發揚光大　教育非常重要

適逢五四青年節。政務司司長陳國基稱，特區關心及重視青年人的發展，致力幫助香港年青一代建立正確人生觀，成為愛國愛港，並具備抱負、正向思維和世界視野的新一代。他表示如要愛國主義傳統在香港發揚光大，教育是非常重要的一環，只有先有了對國家、對民族的正確認知，從而認同自己的國家公民身份，並為之驕傲自豪，最後才能內化於心、外化於行，將愛國主義付諸實踐。知信行三者的統一，缺一不可。



政務司司長陳國基。（盧翊銘攝／資料圖片）

重提韓戰時培僑學生回國參軍

陳國基稱，青年人是國家和社會的未來和希望，中國青年素來就有愛國的傳統，五四運動其核心就是愛國主義。在抗美援朝期間，就有香港培僑中學的學生回國參軍，報效國家。

他認為要先有了對國家、對民族的正確認知，從而認同自己的國家公民身份，並為之驕傲自豪，最後才能內化於心、外化於行，將愛國主義付諸實踐。知信行三者的統一，缺一不可。至於「愛國主義教育工作小組」早前已經召開首次會議，他希望社會各界都加入進來，共同努力在香港建立起愛國愛港的核心價值觀。

共創明teen讓年輕人對國家、社會有感恩的心

他又感謝「共創明『Teen』計劃」的友師，稱只要肯努力，就有機會出人頭地，是「共創明『Teen』計劃」的初衷。他表示，許多孩子積極樂觀，對國家、對社會有一顆感恩的心，讓他十分欣喜，並表示從年青人身上看到，有理由對香港的未來充滿信心。