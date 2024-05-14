小紅花閃亮青年節｜多元化活動發掘潛能　啟發青少年一起做好事

保良局和騰訊基金會日前共同舉辦「MAKE YOUTH SHINE小紅花閃亮青年節」，除了提供一個表演舞台，讓受惠青年展示學習成果及才藝之餘，更邀請他們於現場分享計劃當中的經驗及得著。學習匹克球的阿文和學習飛鏢的Ivan不約而同地表示透過活動教練和社工的啟蒙，希望日後能回饋社會，幫助與自己背景相近的年輕人。



「與小紅花一起做好事」慈善計劃擴大受助社群

對於兒童成長而言，除了讀書外，不同的課外活動亦有助他們得到全面均衡的發展。然而據統計處資料顯示，2022年香港兒童貧窮比率高達23.8%，而社協於去年8月的調查更發現，有6成的貧窮兒童因無法應付開支，以至整個暑假都未能參與任何活動。

保良局和騰訊基金會非常重視教育和青年發展工作。自2022年，雙方便開始共同舉辦「與小紅花一起做好事」慈善計劃，鼓勵小學生及青少年參與公益活動幫助他人。去年，騰訊基金會除了為超過 10,000 多名小學生及青少年準備「小紅花」手工包製作風車及明信片送予媽媽，表達愛意；更為鼓勵青年追求夢想，擴大資助，惠澤社群。

另外，項目於兩個年度為超過 5,000名受惠人士提供一系列工作坊、課外和體驗式活動。其中，學生及其家庭透過參與課外活動，擴闊視野同時促進親子關係；青少年能夠從歷奇訓練和飛鏢、新興運動、街舞等體驗式活動中發掘個人潛能；家庭婦女有機會透過計劃，參與有益身心的休閒活動。

日前假荃灣荃新天地二期舉行的「MAKE YOUTH SHINE小紅花閃亮青年節」，從各項表演、現場分享以至攤位均由青年負責，幾位受惠青年更到場分享自己的感受，包括學習匹克球的阿文和學習飛鏢的Ivan。

「MAKE YOUTH SHINE小紅花閃亮青年節」日前假荃灣荃新天地二期舉行。

阿文在社工的推薦下，參加匹克球興趣班，由零開始接觸這項新興運動。「我的資質一般，但教練沒有放棄我，會幫我找出弱點，然後針對性地逐一訓練，這令我很感動。」阿文自認性格固執，但在教練幫助下，自己亦拋開一切顧慮，努力學習，最終能感受到這項運動的樂趣。同時，正因為教練的因材施教，令阿文深受啟發，希望可以將自己所學所識回饋社會，現時正修讀社工課程的他指，「教練說過做事要『以人為本』，這四隻字亦成為我的座右銘。期望學有所成後，可以幫助其他弱勢社群，滿足他們所需，例如是社區發展和長者服務等等。」

阿文（藍衫）受教練和社工啟發，希望將來能服務和幫助他人。

至於Ivan是南亞裔學生，同樣在社工的介紹下，開始接觸飛鏢運動。他表示自己當時因為備戰DSE而感到沉重的壓力，但在接觸飛鏢運動後，就學識一種新的思考方式開導自己：「擲飛鏢有三步：Set（設目標）、Aim（瞄準）和Throw（投擲），講求逐步完成目標，而這亦能應用在我準備DSE，甚至是人生其他方面上。」Ivan認為自己在接觸飛鏢後，身心都有莫大的提升，所以他希望運用自己懂得多種語言的優勢，將飛鏢的樂趣分享給其他少數族裔，讓更多人受益。「與小紅花一起做好事」慈善計劃的理念之一，正是希望鼓勵青年在實現個人夢想的同時，也將公益價值觀融入自己的生活中，積極貢獻社區。

Ivan透過課程接觸飛鏢運動後，學懂了為自己訂立目標，以及保持積極的學習態度與動力。

參加者盡展所長

除了參加者分享外，青年節當日亦設有六個體驗攤位，包括手寫母親節卡片、飛鏢、舞蹈、木箱鼓、匹克球體驗及即影即有攤位，讓社區人士參與。同場更有保良局屬下單位帶來的一連串精彩表演，包括保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心的女子街舞，以及3隊來自保良局曹貴子動感青年天地的樂隊為大家上演音樂盛宴。這些表演向社區人士展示了學生和青少年多樣的才藝成果。

保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心的成員為大家表演街舞。

麥局長形容計劃成效顯著

香港特別行政區民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS，JP出席青年節時，對計劃表示讚同：「『MAKE YOUTH SHINE 小紅花閃亮青年節』令年輕人能夠發揮所學、回饋社會，非常值得大家的支持和鼓勵。跟主辦機構一樣，特區政府一直致力培養青年人的多元智能跟才能，讓青年人可以完備自己，擁抱人生不同階段的挑戰。」

麥美娟局長形容計劃令年輕人能夠發揮所學，值得大家的支持和鼓勵。

（資料及相片由客戶提供）