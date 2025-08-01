挑戰公廁規例｜勝訴跨男憶如廁像人生交叉　去男廁違法去女廁難堪

一名未完成性別重置手術的跨男，雖獲發俗稱「廁所紙」的醫學證明，惟因法律不承認，故未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院上周三（23日）裁定入稟人勝訴，並指劃分性別的界線應由立法機構處理，故宣告條文無效但暫緩12個月執行，以便政府考慮是否要訂新措施。



提出司法覆核的K接受《香港01》訪問，對於裁決勝訴感到開心，形容是「小進步」，亦期望社會設置更多性別友善洗手間。K憶述過往去廁所經歷，有一次在性別過渡期間，雖然外表具陽剛氣質（masculine），惟當時仍不敢去男廁，附近亦無性別友善廁所，只好到女廁，沒料甫進入廁格便聽到數名女性在討論「是否有男性進入女廁？」感覺被當成「潛在威脅」，令他大感難堪，最終事隔10分鐘才敢離開廁格。



2019年11月16日，同志集會。（資料圖片 / 林若勤攝）

提出司法覆核的K，出生時候的指派性別為女性，但年幼時定義自己為男性，於2017年確診性別認同障礙，其後在沙田威爾斯親王醫院的性別認同診所接受治療，並進行「真實生活體驗」。他亦獲醫生發出的醫學證明（俗稱「廁所紙」，RLE Letter），建議他以其認同的性別生活。

跨性別人士如廁多不快經歷 有人索性憋尿十多小時

K受訪時談及提出司法覆核的原因，是得知不少跨性別朋友如廁期間曾有不快經歷，甚至選擇不上廁所、憋尿十多小時。他說在司法覆核裁決之前，法律上對於「男性」及「女性」的定義模糊，並以出生時的指派性別作為定義，換言之，即使一名女跨男的「跨仔」已更改身份證性別為男性，但法律上仍被定義為女性，因此進入男性公廁屬違法，跨女亦同理。

勝訴事主憶性別過渡期如廁遇兩難 去男廁違法、去女廁感難堪

K分享一次自身經歷，憶述正值性別過渡期間，外表具陽剛氣質（masculine），惟因當時不敢上男廁，附近亦無性別友善廁所，只好如常到女廁。K說進入廁格後，聽到廁內數名女性在討論「是否有男性進入女廁？」言談間流露驚慌。K事隔10分鐘才敢離開廁格，並向她們解釋自己是「女性」。他形容當時感到難堪，明明已遵循法例如廁，惟對於其他女性使用者而言，自己卻成為威脅、潛在危險。

跨女群體憂入女廁被當「潛在威脅」

K說，類似情況在跨女群體尤甚，她們擔心到女廁會尷尬、被當成是「潛在威脅」。他引述一名跨女的經歷，彼時正值性別過渡階段，外觀具「女性化」的特質，雖然已向公司提交醫學證明，但仍遭拒絕使用女廁。由於她不敢赴男廁，只好長期忍尿，直至一次不小心撒尿，她形容「從來未試過這般屈辱」。K說，儘管並非所有人曾經歷極端情況，但相類似情形很常見。

一名未完成性別重置手術的跨男，雖獲發俗稱「廁所紙」的醫學證明，惟因法律不承認，故未能進入男性公廁，遂提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義，高等法院上周三（23日）裁定入稟人勝訴。（資料圖片）

案件勝訴是「小進步」 樂見喚起社會關注

高等法院上周三（23日）裁定入稟人勝訴，並指劃分性別的界線應由立法機構處理，故宣告條文無效但暫緩12個月執行，以便政府考慮是否要訂新措施。K表示，對裁決結果感到開心，又憶述裁決前一晚未能入睡。由申請司法覆核到裁決已經6年，他形容過程漫長，只能默默等待，心情起伏不斷，其中跨仔改身份證案雖獲裁定勝訴，但執行上仍有改善空間。對於今次案件勝訴，他形容是「小進步」，亦成功喚起社會關注。

無論判決如何、無論環境局是否上訴，無論其他性別相關條例如何，希望大家不要過份焦慮，令到自己無法做到其他事情......希望大家了解資料後，都可以平靜面對。 K

對於環境及生態局表示正仔細研究判詞和徵詢法律意見，考慮提出上訴。K回應稱，會持觀望態度，希望政府會有好的決定，並尊重法庭判決。他又指，感謝律師團隊的協助及陪伴，亦感激社群朋友和組織的倡議，透過整合資料讓大眾了解事件經過。

冀當局關注其他與性別定義相關法例 性別承認法仍無立法時間表

被問會就新措施向政府提供甚麼建議？K期望當局關注其他與性別定義相關的法例，包括已擱置逾10年的性別承認法，即允許某人的性別認同在法律上獲得正式承認。他解釋，即使跨性別人士已更改身份證性別，亦不等同法律上的性別，對他們缺乏保障：「這是一個矛盾的狀況，跨性別人士法律上有一個性別，然後身份證有另一個行政上的性別，反而將事情複雜化」。

翻查資料，政府於2014年成立性別承認跨部門小組，處理性別承認法相關的立法事項，並曾展開公眾諮詢，惟至今沒有下文。

《香港01》向相關部門查詢小組是否仍在運作、有否就立法訂下時間表等，政府發言人未有正面回應，僅稱在諮詢期內接獲大約1.8萬份意見書，當中公眾從不同角度就多方面的問題發表各有分歧和對立的意見。政府會審慎研究和考慮公眾意見，以制訂未來路向。

反對以身份證性別界定男女 未換身份證者不獲保障

法官在判詞指，拒絕接納政府一方提出以身份證上的性別界定「男性」及「女性」，認為會混淆政策和法律，即允許身份證的政策決定法律，作為識別性別的方案。

K認為，倘以身份證性別界定男女，或對部份跨性別人士造成不公，「有些人未能更改身份證性別，但正在性別過渡階段、正服藥。假如他們的外形已很男性化，難道我還要上女廁？」

康文署於尖沙嘴中間道遊樂場設有「無分性別洗手間」。(資料圖片/余秋婷攝)

K：「如果一個男人要侵犯女性空間，根本不需要做這麼多事情」

裁決勝訴後引起不少迴響，有人憂慮條文失效後，男性可以進入女廁，導致女性會遭性侵犯。K反駁稱，現時香港仍有遊蕩罪及其他性罪行法律，懲處有意圖侵犯的人。他又指，跨性別人士花了一段長時間治療及服用荷爾蒙藥物，才會獲發「真實生活體驗」的醫學證明，其身體性徵會出現變化，例如跨女會有胸部發育等。他強調「如果一個男人要侵犯女性空間，根本不需要做這麼多事情」，並稱跨女不是男性，而是女性。

K進一步解釋，倘不少人憂慮會在女廁被偷拍，反映廁所的管理和安全設計或有改善空間，例如廁所分隔能否保障使用者的私隱、廁所有否足夠人手管理等。對於社會上有人透過外觀判斷是否讓該人進入男女分隔廁所，K認為做法並不可取，因為人的外貌具流動性，例如女性的外觀亦可以較男性化。

冀增設性別友善洗手間 非為跨性別增設「特權」

今次司法覆核只涵蓋公廁，公廁以外如商場廁所並不包括在內。環境局早前表示，目前達總數約一半的男女分隔公廁附近設有無分性別公廁，包括暢通易達洗手間或通用洗手間。K表示，一般跨性別人士甚少使用傷殘廁所，不希望剝奪殘疾人士的使用空間，又認為現時香港設立性別友善洗手間的地方並不多。翻查資料，設置性別友善洗手間的地點包括中環街市、部份大專院校等。

K期望社會各界可設置更多硬件配合，並認為設立性別友善洗手間非為跨性別增設「特權」，反而便利更多不同使用者，例如攜帶女兒外出的父親等家庭使用者，冀望藉此提高洗手間的通融性，令大眾放下男女分隔的標籤，同時可紓援女廁排長龍的情況。