啟德體育園邀12家庭到訪　觀熱刺公開操練及體驗「香港主場」魅力

啟德體育園致力推廣全民運動，透過舉辦各類活動連繫社區，啟發新一代對體育的熱情。園方周二（29日）邀請來自香港兒童基金會、啟德區內共12個家庭的約40個大小朋友，讓他們在暑假到訪啟德零售館及主場館，享受一個充滿樂趣的下午，包括觀賞知名國際球隊熱刺的公開訓練，體驗「香港主場」的獨特魅力。雖然當日上午一度發出黑色暴雨警告信號，但球場內仍擠滿大批球迷，無阻他們到場感受足球狂熱。



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參觀蠟筆小新互動體驗展

受邀到訪的40個大小朋友，在到達啟德零售館後，小朋友們即奔向「蠟筆小新玩轉！時空大冒險」互動體驗展。這個亞洲巡迴首展，從4月持續到8月31日，融合漫畫、動畫和電影的經典場景。主題博物館更回顧35年來的經典時刻，場內的快閃限定店更有超過200款《蠟筆小新》主題精品。小朋友們在各種驚喜遊戲中盡情玩耍，拍下難忘的打卡瞬間。

經過一輪熱身後，大家前往啟德主場館，觀賞熱刺的公開訓練。一家大小齊齊觀看球賽，為球隊歡呼助威，感受到運動的魅力、團隊合作的精神。此外，啟德零售館提供各式足球周邊產品，讓小朋友們可挑選喜愛的球隊商品，提升參與感和歸屬感。無論是球衣、足球還是各式紀念品，都讓孩子們燃起對足球的熱情，期待下一次的足球之旅。

街坊稱兒子看到國際球會訓練心潮澎湃

受邀的啟德街坊杜先生表示：「感謝啟德體育園的邀請，我、太太和兒子都玩得非常開心！孩子對足球的熱愛無法言喻，看到國際球會的訓練更是讓他心潮澎湃，這個場館的環境舒適，食物也非常美味，真是一個難忘經歷！」

另一位受邀的林太也開心表示：「整個場館的氛圍震撼，氣氛超級好！在進入場館前，我們還在零售館的蠟筆小新展體驗，裡面有很多大人也覺得好玩的遊戲，孩子們玩得不想走！這裡真的有很多適合小朋友的娛樂設施，期待下次再帶孩子來玩！」

作為香港最大型的綜合體育娛樂和休閒新地標，啟德體育園不僅提供國際級一流的場地，也為社區和遊客提供一站式的飲食、購物及娛樂體驗，除大力推動香港的體育娛樂旅遊發展，也正成為香港家庭娛樂的新地標。