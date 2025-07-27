啟德基層墟市節｜照顧者製布頭飾排解壓力　家庭主婦望與社會接軌

民間團體「撐·基層墟市聯盟」今日（27日）聯同多個地區團體及社福機構，於啟德車站廣場舉辦「香港墟市節2024-2025」，超過50名基層街坊擺檔，大部份售賣自家製特色產品及手作品。主辦方認為墟市活動能為基層帶來額外收入，亦能夠成為經濟轉變下的扶貧措施。



有檔主曾是「一對三」的照顧者，形容全天候照顧家中長者有如「返工」，而製作布藝頭飾則是「工餘活動」。一開始她沒有擺檔的想法，後來她把頭飾送給媽媽的病友時獲得別人的喜愛，令她意識手藝不僅成為高壓生活的出口，同時也能照亮和關愛別人。有攤檔由多名家庭主婦聯合主理，有人表示平時「剩係洗衫煮飯，同社會脫晒節啦」，擺檔助她尋回個人價值及與社會接軌。



「香港墟市節2024-2025」啟動禮。（洪戩昊攝）

現場有超過50個來自18區不同街坊的特色墟市攤檔。（洪戩昊攝）

現場有超過50個來自18區不同街坊的特色墟市攤檔。（洪戩昊攝）

主辦方：墟市能成為經濟轉變下的扶貧措施

「香港墟市節 2024-2025」匯集18區的墟市檔主擺檔，售賣物品大部份為基層街坊及婦女的自家製的手工藝品、包裝鉤織、布藝、皮革、木工、盆栽、環保產品、飾物，還有食品及生活雜貨等。一眾街坊展示手藝及民間智慧同時，市民亦能以較相宜的價錢購得心頭好。

「撐·基層墟市聯盟」代表姚舒敏表示，墟市活動可以讓基層市民透過手藝帶來額外經濟收入來源，社區墟市活動能夠成為經濟轉變下的扶貧措施，同時亦能讓基層街坊、婦女及手作人等實現創業夢。

「藝萌創意工作坊」檔主之一石女士。（洪戩昊攝）

「一對三」照顧者以布料頭飾照亮自己及他人

「藝萌創意工作坊」檔主之一石女士曾經需要照顧家中3名長者，全天候「一對三」照顧既令她無法上班，亦沒有固定收入。每當她想暫時抽離照顧者的身份時，她便會製作布藝飾物。她形容照顧家人有如「返工」，而製作布料製品則是「工餘活動」。

石女士早年陪伴母親覆診時，發現病人照X光時不便佩戴鐵製頭飾，於是製作布料頭飾。其後母親住院，她將自家製頭飾送給媽媽的病友，深受她們喜愛。石女士意識這些簡單的飾物不僅成為高壓生活的出口，同時也能照亮別人，帶來關愛。她後來在一間社福機構認識到志同道合的照顧者，眾人便萌生擺檔念頭。

「藝萌創意工作坊」主要售賣布料頭飾。（洪戩昊攝）

家庭主婦找回價值

售賣手工編織產品的「陽光手作坊」由聖公會麥理浩夫人中心陽光鄰里互助中心主理，由一眾家庭主婦參與營運，讓她們能從緊張的家庭生活喘息。其中一位家庭主婦林女士指「剩係洗衫煮飯，同社會脫晒節啦」，擺檔助她尋回個人價值，希望能以自身經歷感染更多家庭主婦嘗試多參與社區活動。

「陽光手作坊」。（洪戩昊攝）

「陽光手作坊」售賣手工編織產品。（洪戩昊攝）

有市民特地到場支持

彩虹居民李小姐看到宣傳後特地到場，盼望消費支持基層檔主。她購買了一些基層長者手工製作的袋子，認為「好靚、好有心機。」