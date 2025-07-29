熱刺訪港︱孫興慜低頭揮手回應球迷　主帥：阿仙奴是世上最佳之一

熱刺球星孫興慜隨球會訪港，場內一舉一動都贏得球迷歡呼，場外轉會傳聞亦備受傳媒關注。

主教練法蘭克在記者會上，沒有正面回應這位韓國前鋒的去向，倒是承認了宿敵阿仙奴「是世界上最佳球隊之一」。

協力採訪： 賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



熱刺公開操練的場內氣氛明顯比利物浦與AC米蘭的遜色，官方公布有9080名球迷入場，但場內在關閉下層約四分之一的看台下，仍有相當多空位。

官方公布有9080人入場，但熱刺公開操練氣氛明顯不及利物浦與AC米蘭。（廖雁雄攝）

一眾熱刺球員當中，最受關注的自然是韓國球星孫興慜，有人穿上其7號球衣入場，有人高舉其畫像與紙牌，每當他走近觀眾席，或大銀幕播出其畫面，都會有球迷大叫「Sonny」，並報以掌聲與歡呼聲；也有球迷高舉印有「I love Levy（熱刺主席利維）的衣服，隨即換來噓聲。

孫興慜是最多球迷支持的熱刺球員。（廖雁雄攝）

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對於球迷們的熱情，孫興慜只低頭揮手回應，他在熱身時仍與隊友開玩笑，臉上掛上笑容，但隨練習開始便相當認真，更一度不滿自己表現而發脾氣。他操練後沒有經過混合採訪區，由另一通道直接上隊巴離開。值得一提，由於完場後有贊助商活動在場邊舉行，大會公關在公開操練未完結下已趕傳媒離場，拒絕傳媒繼續拍攝。

大會公關在公開操練未完結下已趕傳媒離場。（廖雁雄攝）

孫興慜身為熱刺隊長，縱使隨隊東來，但其轉會傳聞停不了，美職聯、沙特阿拉伯球會都有意羅致這名韓國翼鋒。然而消息指據熱刺與亞洲之行贊助商簽定的合約，如孫興慜無法到訪香港與韓國，球隊「戲金」與商業活動收入將大減，因此外界預料其轉會將在完成亞洲之行後發生，這兩場熱身賽或會成為他的熱刺告別戰。

孫興慜在熱身時展露笑容。（廖雁雄攝）

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對於孫興慜的轉會傳聞，主帥法蘭克（Thomas Frank）強調孫興慜現在是熱刺球員：「現在他（孫興慜）在這裏，我對此感到開心，他的訓練很順利，他踢了上兩場友誼賽，今天亦會訓練。」

有記者問到法蘭克下季計劃安排孫興慜出任什麼位置，法蘭克大讚孫興慜是熱刺近十年其中一位最好的球員，且能擔當不同位置，重點是他永遠會入球（he will always score goals），「球隊會盡可能讓他上陣，幫助他有機會取得更多入球」。對於會否繼續買入球員增強隊伍，法蘭克想保持神秘，只提到熱刺仍活躍於轉會市場中，但他對現有球員感滿意，特別是看到新加盟的加納翼鋒古度斯（Mohammed Kudus） 已經有好表現。

孫興慜僅低頭揮手回應球迷。（袁志浩攝）

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另外，對於「北倫敦打吡」第一次在英國以外上演，法蘭克指這次比賽是一個很好的挑戰，雖然阿仙奴是熱刺宿敵，但他承認：「我們要誠實地說，不幸地，現在阿仙奴是世界上其中一支最好的隊伍（it is right now one of the best teams in the world, I must say unfortunantely）。因此這是個很大的考驗，並不只是友誼賽，我們會做任何事去贏得比賽。」

至於後衛雲迪尹（Micky van de Ven）就指，看到有不少香港球迷全天候在酒店外守候球員，「球迷們的支持十分不真實」；他亦希望如有時間，能參觀一下香港不同地方，但笑稱要先問過法蘭克批准。