熱刺訪港︱孫興慜低頭揮手回應球迷　主帥：阿仙奴是世上最佳之一

熱刺球星孫興慜隨球會訪港,場內一舉一動都贏得球迷歡呼,場外轉會傳聞亦備受傳媒關注。

主教練法蘭克在記者會上,沒有正面回應這位韓國前鋒的去向,倒是承認了宿敵阿仙奴「是世界上最佳球隊之一」。

協力採訪: 賽馬會青少年體育記者培訓計劃學員何穎瑤



熱刺公開操練的場內氣氛明顯比利物浦與AC米蘭的遜色,官方公布有9080名球迷入場,但場內在關閉下層約四分之一的看台下,仍有相當多空位。

官方公布有9080人入場,但熱刺公開操練氣氛明顯不及利物浦與AC米蘭。(廖雁雄攝)

一眾熱刺球員當中,最受關注的自然是韓國球星孫興慜,有人穿上其7號球衣入場,有人高舉其畫像與紙牌,每當他走近觀眾席,或大銀幕播出其畫面,都會有球迷大叫「Sonny」,並報以掌聲與歡呼聲;也有球迷高舉印有「I love Levy(熱刺主席利維)的衣服,隨即換來噓聲。

孫興慜是最多球迷支持的熱刺球員。(廖雁雄攝)

對於球迷們的熱情,孫興慜只低頭揮手回應,他在熱身時仍與隊友開玩笑,臉上掛上笑容,但隨練習開始便相當認真,更一度不滿自己表現而發脾氣。他操練後沒有經過混合採訪區,由另一通道直接上隊巴離開。值得一提,由於完場後有贊助商活動在場邊舉行,大會公關在公開操練未完結下已趕傳媒離場,拒絕傳媒繼續拍攝。

大會公關在公開操練未完結下已趕傳媒離場。(廖雁雄攝)

孫興慜身為熱刺隊長,縱使隨隊東來,但其轉會傳聞停不了,美職聯、沙特阿拉伯球會都有意羅致這名韓國翼鋒。然而消息指據熱刺與亞洲之行贊助商簽定的合約,如孫興慜無法到訪香港與韓國,球隊「戲金」與商業活動收入將大減,因此外界預料其轉會將在完成亞洲之行後發生,這兩場熱身賽或會成為他的熱刺告別戰。

孫興慜在熱身時展露笑容。(廖雁雄攝)

對於孫興慜的轉會傳聞,主帥法蘭克(Thomas Frank)強調孫興慜現在是熱刺球員:「現在他(孫興慜)在這裏,我對此感到開心,他的訓練很順利,他踢了上兩場友誼賽,今天亦會訓練。」

有記者問到法蘭克下季計劃安排孫興慜出任什麼位置,法蘭克大讚孫興慜是熱刺近十年其中一位最好的球員,且能擔當不同位置,重點是他永遠會入球(he will always score goals),「球隊會盡可能讓他上陣,幫助他有機會取得更多入球」。對於會否繼續買入球員增強隊伍,法蘭克想保持神秘,只提到熱刺仍活躍於轉會市場中,但他對現有球員感滿意,特別是看到新加盟的加納翼鋒古度斯(Mohammed Kudus) 已經有好表現。

孫興慜僅低頭揮手回應球迷。(袁志浩攝)

另外,對於「北倫敦打吡」第一次在英國以外上演,法蘭克指這次比賽是一個很好的挑戰,雖然阿仙奴是熱刺宿敵,但他承認:「我們要誠實地說,不幸地,現在阿仙奴是世界上其中一支最好的隊伍(it is right now one of the best teams in the world, I must say unfortunantely)。因此這是個很大的考驗,並不只是友誼賽,我們會做任何事去贏得比賽。」

至於後衛雲迪尹(Micky van de Ven)就指,看到有不少香港球迷全天候在酒店外守候球員,「球迷們的支持十分不真實」;他亦希望如有時間,能參觀一下香港不同地方,但笑稱要先問過法蘭克批准。