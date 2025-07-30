日本海嘯．航班資訊｜HK Express飛仙台UO890改降東京、UO891取消
撰文：任葆穎
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俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）今日（30日）發生8.8級地震，引發港人熱門旅遊地點的日本多地面臨海嘯。香港快運（HK Express）表示，由於仙台機場因海嘯警報關閉，香港飛仙台的UO890航班改降東京成田機場；返港航班UO891亦取消。日本海嘯．航班資訊，持續更新。
香港快運（HK Express）表示，由於仙台機場因海嘯警報緊急關閉，由香港飛往日本仙台的UO890航班需改降東京（成田）機場，航空公司將為受影響的乘客提供交通費用補償；原訂由仙台飛往香港的UO891航班因此取消，公司將提供更改出發日期等其他選擇。
香港快運表示，已通知所有受影響乘客相關航班安排，並致力提供必要協助。公司對造成的不便深表歉意，並感謝乘客的耐心和諒解。
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