上村謙信涉非禮女翻譯　慶功宴上掃事主大腿　並問要否一同去廁所

日本男團「ONE N' ONLY」男星上村謙信，近日憑BL劇《未成年》爆紅後，3月來港出席粉絲見面會，惟他涉在慶功宴上非禮27歲女翻譯。上村否認控罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院開審。女事主供稱，上村在檯底不斷用手掃和摸她大腿，幾度暗示想加她做LINE好友，更透過手機翻譯程式問她：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」事主直言不想有交集，並直接無視他。事主後來明言有男友，上村一度道歉，惟之後仍未心息再問她否與男友結婚，然後再摸X大腿。聆訊下午繼續。



被告上村謙信，Kamimura Kenshin（25歲，藝人），被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。

日本男星上村謙信否認非禮女翻譯，案件在西九龍法院開審。(資料圖片)

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，最近因BL劇《未成年》而走紅。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信是日本男子組合「ONE N' ONLY」的成員。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信是日本男子組合「ONE N' ONLY」的成員。（IG@onenonly_tokyo）

X在見面會當翻譯

女事主X透過視像系統作供，庭內有螢幕直播她作供。X稱，她從事日文教師和翻譯工作，水平達N1程度，她有協助日文翻譯的工作，當日首次見被告。見面會完結後，X晚上隨隊到明記潮館出席慶功宴。

被告主動坐近X並掃其大腿

X憶述在凌晨3時許，被告和其他藝人走到不同檯向工作人員敬酒，被告主動要求坐在X旁邊的位置。未幾，X感覺到左邊大腿內側：「好似俾啲嘢掃咗一下。」她向下一望，赫見被告用手背掃她大腿。X即時縮開腳，但一放鬆，被告便再次用手背掃她大腿，又用指頭輕掃和輕拍她。X稱她當晚穿長裙，被告隔著衣服摸她。被告敬酒時飲了半杯啤酒，X則喝了500毫升啤酒，她當時清醒。X強調，她與被告只是工作關係，第一次見面，不同意被告摸她大腿。

遞上電話問要否一同去廁所

X續指，被告在檯底向她遞上其電話，數度用眼神示意X加他做通訊軟件LINE的好友，但X不想與被告交集，直言當時無視被告。惟被告之後又再遞電話給X看，畫面顯示中文譯句：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」X繼續無視被告，被告終開口問X懂不懂「出面嘅廁所」的意思，X坦承知道，婉拒指：「你想去你可以自己去。」

知X有男友曾說對不起

X稱她一度借斟茶離開座位，惟被告尾隨她，更攔住X不讓她走。被告再次問她可否在外面見面，X表明拒絕。被告再問X有無男朋友，X回答他有，被告之後稱：「對唔住。」二人返回座位後，被告主動道歉並說：「對唔住，頭先嘅嘢你忘記咗佢啦。」但未幾又問：「結咗婚未？」又問X會否與男友結婚。X答會，被告便重施故技摸X的大腿。X供稱，被告的表現令她感到害怕，她當晚向女同事和活動負責人反映遭摸腳的事，X翌日在社工陪同下報案。

案件編號：WKCC 919/2025