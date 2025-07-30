上村謙信涉非禮案開審　316旁聽席爆滿　休庭有中年漢淥杯麵開餐

日本男星上村謙信今年3月來港出席粉絲見面會時，涉嫌在慶功宴上非禮女翻譯，案件今（30日）於西九龍裁判法院正式開審。自上村被捕的消息傳出，網上已有流傳法庭旁聽席炒價高達4位數。今天案件正式開審，法院門早已有逾百人輪候旁聽席，結果316個席位全滿。惟有些取得正庭席位的中年人，卻在聽審時睡著，亦有中年男女的旁聽人士休庭時在法庭外「開餐」，更有人即場淥杯麵，遭法庭職員制止。



有女子拖篋到庭旁聽

上村今穿今日穿上筆直西裝，並在一大早已到法庭等候。今晨亦有過百人一早到西九龍法院排隊等候旁聽席，正庭及延伸庭的316個旁聽席全部爆滿，輪候席位的人，不乏年輕女子，當中亦有操日語及普通話的人士，有些疑似女粉絲更提拖篋到庭，在聽審時不時發出輕輕的笑聲。

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信（Kenshin Kamimura），涉嫌於旺角砵蘭街一餐廳舉行慶功宴時非禮女翻譯被捕，案件今在西九龍法院開審。（資料圖片/鄭子峰攝）

案件於4月提堂時，已有大批上村謙信粉絲到庭支持，她的秩序良好。(資料圖片/鄭子峰攝)

上村謙信因BL劇《未成年》而走紅。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信曾是日本男子組合「ONE N' ONLY」成員。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信。（IG@onenonly_tokyo）

中年旁聽男在法院淥杯麵被制止

雖然一席難求，但審訊中途，有正庭後排有一名取得庭內位置的中年人，疑因睡著覺，最後被保安勸喻離開。至休庭時，亦有多名旁聽人事士在庭外「開餐」，有男子更即場淥杯麵，亦有中年男女打開外賣進食，均被法庭職員制止。

4月時曾流傳法庭座位價惟未證真偽

今年4月，有關上村謙信因涉案件需上庭的消息傳出後，微博流傳一張圖片，內容是簡體字寫住：「香港上村謙信開庭，西九龍裁判法院。隨機有座，前排有座，價格高，包進場，隨機800，前三排1300。」但不知圖片真偽，不排除只是改圖開玩笑。

案件編號：WKCC 919/2025