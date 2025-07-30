男性伴勒索女拍擋金錢及性交　最後更犯強姦　官斥卑鄙無恥囚9年

男子在交友程找到女子成他的性伴侶後，女方因不滿常被要求墊支飯錢等費用提出分手，男方涉聲稱有女方照片為名，叫她留意「連登」成人台，藉此勒索女方數萬元，並繼續要求性交，最後一次更涉嫌強姦。男方早前經審訊後定8罪強姦、勒索及偷竊等罪成。法官今（30日）在高等法院判刑時指，斥責被告卑鄙無恥和卑劣，報告亦指他對女性存敵意，重犯機會高，判他監禁9年。



被告8罪成包括一項強姦罪

被告黎逸邦（35歲）共被裁定2項勒索、3項偷竊、2項以威脅手段促致他人作非法的性行為以，及1項強姦罪成，指他於2021年10至11月間，勒索女事主X約8萬元及偷她4.9萬款項，並在漆咸道南百樂酒店及帝京酒店等干犯3宗性罪行。

被告黎逸邦被衣定強姦勒索等8罪成，在高等法院被判囚9年。(黃浩謙攝)

報告指被告對女性懷有敵意

法官今判刑時引述被告的心理報告，指他欠缺同理心，對女性懷有敵意和過度集中性慾，認為被告重犯性罪行的機會高。

因另相類案件保釋期間犯本案

法官續指，本案有加刑因素，包括被告在區域法院案件保釋期間，干犯本案，而且兩案犯案模式如出一轍。

官斥被告卑鄙無恥

法官斥責，被告的行為卑鄙無恥和卑劣。他透過和X建立肉體關係，利用X擔心名譽受損，以恫嚇方式犯案。法官指，案中沒有證據顯示被告在「連登」成人台或其他平台，發放X的祼照和個人資料。而被告是否真的擁有相片，至令仍是謎團，法官指假設被告沒有該些照片，憑空捏造擁有相片籍此威脅X，而此舉和他實際擁有相片，罪責沒有分別。而X也無法得知，被告是否擁有該些照片。

事主未有很大心理創傷

法官又引述X的創傷報告，指X在性侵後，已作合理調節，其壓力隨時間流逝已退去，沒有很大的心理創傷。法官認為，被告干犯的強姦罪，其嚴重程度較低。考慮以上因素後，法官就8項控罪，判被告監禁9年。

事主X不滿經常要墊支飯錢提分手

本案的案情指，被告與女事主X在交友APP認識，發現為性伴。X不滿被告經常要她墊支飯錢，又以她的名義訂酒店房，因此攤牌要求結束關係。被告知道後聲稱找了私家偵探調查X，並表示手上有X的照片，著X留意「連登」討論區的成人台。

被告以USB多番勒索女事主

被告同時致電X，聲稱已將X的個人資料和照片存入USB，向X勒索金錢，X有支付金錢，被告亦乘機要求性交，X冀令被告「順番條氣」亦有照做。惟被告之後不但未交出USB，更變本加厲再勒索6萬元，並在見面時強姦X；又表示想轉售X的照片，叫X以2萬元贖回。X終向社工求助並報警。

曾以同樣手法勒索另一女子

除本案以外，被告於2022年月8月亦於區域法院承認1項勒索罪，被判囚17個月。該案案情指，被告於2020年在社交平台「Heymandi」結識21歲事主，兩人相約性交。

事主曾向被告發送她的祼照，她其後獲朋友告知，有人在Telegram群組張貼她的裸照。事主遂追問被告，被告卻要事主支付8萬，否則會繼續張貼其裸照。X於是報警，並繼續與被告「議價」，被告最初同意收3萬，之後又加碼至4萬，在約X見面收錢時被捕。

案件編號：HCCC 10/2024