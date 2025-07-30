香港好物節8月內地電商平台舉行 助企業拓內地市場

撰文：吳焜曜
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第二屆「香港好物節」將於8月舉辦，吸引近260個品牌參與，涵蓋7個主要產品類別，包括滋補健康、食品飲料、生活家品、個護化妝、服裝配飾、數碼潮玩及銀髮市場產品，共500多款產品及整月折扣優惠。

第二屆「香港好物節」將於8月舉辦，近260個品牌參與，7個主要產品類別，共500多款產品參與。（吳焜曜攝）
第二屆「香港好物節」將於8月舉辦，近260個品牌參與，7個主要產品類別，共500多款產品參與。（吳焜曜攝）
第二屆「香港好物節」將於8月舉辦，近260個品牌參與，7個主要產品類別，共500多款產品參與。（吳焜曜攝）

貿發局將於8月舉辦第二屆「香港好物節」，以「香港好物，樂購在線」為主題，吸引近260個品牌參與，涵蓋7種產品類別共500多款產品及整月折扣優惠，包括滋補健康、食品飲料、生活家品、個護化妝、服裝配飾、數碼潮玩及銀髮市場產品等。而財政司司長陳茂波今年亦再次登場拍攝宣傳片，邀請內地消費者購買「香港好物節」產品。

今年「優惠月」將橫跨8月1日至31日，所有品牌都將會參與，提供低至二五折優惠。而「香港好物節」官網將展示參與品牌、特色產品及折扣優惠等。貿發局亦會在不同渠道投放廣告宣傳，包括於小紅書、抖音、淘寶、京東等設立活動主會場，為商戶網店引流。

貿發局於8月上旬邀請李佳琦、林依輪、胡可等多名內地主播在中國大型電商平台主持35場直播推廣，涵蓋80多個品牌。當中，更首次安排近20場在港進行的「溯源」直播，為內地消費者提供沉浸式體驗香港購物。

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商務及經濟發展局局長丘應樺表示，去年首屆香港好物節取得豐碩成果，今年再接再厲，吸引更多品牌參與。他指出，內地2024年跨境電商市場規模超過17萬億元人民幣，是港商拓展業務的黃金機遇。政府全力支持業界升級轉型，透過不同措施協助企業打通線上銷售渠道。

貿發局副總裁劉會平透露，去年好物節網頁瀏覽次數逾9000萬。（吳焜曜攝）
志華數碼媒體創辦人吳偉權認為，應避免與內地產品鬥平，形成惡性競爭。（吳焜曜攝）
維特健靈董事謝天澤認為，品牌的最大競爭者並非平價的內地產品，而是假扮香港品牌的產品。（吳焜曜攝）

貿發局副總裁劉會平透露，去年好物節網頁瀏覽次數逾9,000萬，今年將在內地部分高鐵路線列車、一線城市住宅及商場投放廣告，宣傳「香港好物節」。

財政司司長陳茂波今年亦再次登場拍攝宣傳片，邀請內地消費者購買「香港好物節」產品。（吳焜曜攝）

被問到內地產品價格較低，有否信心能成功競爭，志華數碼媒體創辦人吳偉權認為，應避免與內地產品鬥平，形成惡性競爭，要展現品牌的軟實力，突出品牌特點。維特健靈董事謝天澤認為，品牌的最大競爭者並非平價的內地產品，而是假扮香港品牌的產品，他希望透過活動為香港品牌正名，讓內地民眾認識真正來自香港的香港品牌。

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