「香港好物節」8月再啟航 解鎖成功進軍內地電商平台的營運密碼庫

內地電商市場規模龐大，為企業提供廣闊發展空間，但香港中小企進軍內地時，常遇競爭激烈、市場認知不足及品牌曝光困難等挑戰。有香港企業認為香港貿發局憑藉豐富經驗，是協助香港中小企踏出第一步拓展內地電商業務的理想平台。香港貿發局去年舉辦首屆「香港好物節」為中小企提供開拓內地市場的實戰機會。繼去年成功舉辦後，今年8月將再次舉行。為讓更多中小企了解內地電商平台，貿發局近期舉辦「香港好物節」系列免費培訓講座，第三場主題為「開啟淘寶、天貓、京東的營運密碼庫：讓你的品牌輕鬆遊走內地電商平台」，吸引過百企業代表參加，座無虛席。



擁有70年歷史的香港服裝品牌「雞仔嘜」早於20年前進軍內地市場，當其時因對內地零售巿場缺乏了解，銷售成績強差人意，最終退出市場，近年重新進軍內地電商。雞仔嘜公司總監譚天逸(Jennifer)在講座上分享經驗指出，由於當初簡單複制香港銷售方式而導致失敗。她強調內地市場注重產品精準定位，成功關鍵在於打造一兩款「爆款貨」。她指出，香港企業進軍內地前需深入了解產品獨特性、目標消費群體及供應鏈配合，才能有效布局及管理，避免因商品種類過多而滯銷。以「雞仔嘜」為例，公司充分發揮其高品質與老字號優勢，專注於嬰幼兒客戶群，成功重新打入內地市場。

Jennifer坦言，僅僅將產品上架網店是遠遠不夠的，必須結合銷售策略，例如購買關鍵字、在小紅書上進行「種草」等推廣才能吸引顧客。NEXX & Hong Kong Society of Artificial Intelligence Innovation 主席嚴偉文(Mann)表示，目前電商平台要求企業在產品上架時需同時上傳照片和視頻，這可能嚇怕很多中小企而卻步。然而，中小企應充分利用市面上各種AI人工智能技術，即可簡單快速地生成精美的照片或視頻，在製作宣傳材料上變得更加容易和精準，甚至可運用AI軟件程式進行市場調查和分析、製作產品的3D模型等。

馬士基電商服務(香港)有限公司區域經理葉明明(Mavis)則在講座上介紹淘寶、天貓、抖音、拼多多、小紅書等主要內地電商平台的營運特性。她建議不同公司按自身需求，選擇合適的平台營運、客服及市場推廣渠道，並提示中小企需靈活變通，應對巿場變化及消費者需求。

內地市場限制較多，市場變化多端，作為過來人，Jennifer分享企業需要不斷實踐才能找到進入電商市場的突破點。「香港設計廊」的淘寶網企業店或京東國際海外旗艦店是一個很好的「店中店」合作平台，團隊擁有豐富內地電商經驗，協助企業以有限資源拓展內地電商業務。

貿發局近期舉辦「香港好物節」系列講座「開啟淘寶、天貓、京東的營運密碼庫：讓你的品牌輕鬆遊走內地電商平台」，吸引過百企業代表參加，座無虛席。

去年首屆「香港好物節」吸引超過230個品牌參與，透過小紅書、抖音、淘寶、京東等多渠道廣告投放，吸引目標消費群體引流至官方網頁瀏覽和轉到參與公司的網店購買產品。「香港好物節」瀏覽量超過9000萬，成績令人鼓舞。

下次「香港好物節」培訓講座將於4月2日舉行，主題為「解鎖內地社交媒體的電商機遇！全方位解析抖音、微信、小紅書的開店策略！」資深內地網絡營銷推廣專家吳偉權(Jones)、創業培訓專家黎祉琛(Ben)、以及奇華餅家副總經理陳藹揚(Kelly)，將與大家講解社交電商平台開店策略、社交媒體及私域流量營銷技巧、及分享拓展內地電商巿場寶貴經驗，而香港出口信用保險局(信保局)業務發展部助理總經理潘景禧(Kenneth)則會介紹信保局對電商的支援服務。有意拓展內地電商巿場的港商萬勿錯過。

「香港好物節」網頁：https://bit.ly/3DbUN50

(資料及相片由客戶提供)