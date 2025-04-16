貿發局系列講座探討社交電商新浪潮 助港企參與8月「香港好物節」

近年電商市場迎來變化，除了淘寶、天貓、京東等傳統貨架式平台，抖音、小紅書、微信等「社交+內容」驅動的新興電商模式迅速崛起。今年香港貿發局推出「電子商務快綫」的全年計劃，加強協助中小企透過電商開拓內地市場。作為「電子商務快綫」的重點活動之一，第二屆「香港好物節」將於8月舉行，為港商進軍電商平台提供實戰機會。貿發局亦舉辦一系列「香港好物節」培訓講座，其中第四場主題為「解鎖內地社交媒體的電商機遇！全方位解析抖音、微信、小紅書的開店策略！」，吸引過百企業代表出席，顯示出香港企業對拓展內地新興電商市場具有濃厚興趣。



講者志華數碼媒體資本集團有限公司創辦人吳偉權（Jones）表示，不同的社交電商平台適合不同的市場。例如微信擁有超過13億活躍用戶，非常適合銷售各類產品；而抖音作為一個泛娛樂平台，較適合提升品牌知名度和推廣單價300元或以下的產品；小紅書則專注於生活和購物經驗分享。Jones指出，值得留意的是香港小紅書用戶已達230萬人，因此小紅書是一個同時適合針對香港和內地市場營銷的平台。Jones 亦分享社交電商引客流的其中一個常見做法 — 搭建矩陣，即在同一個或不同社交平台設立許多帳號，從而實現產品的最大化曝光，多方面獲取客流量，最後將客人引到一個平台，促成交易。

另一位講者創業家培訓集團有限公司創辦人黎祉琛（Ben）提及，「利他」的概念在社交媒體營銷至關重要。社交媒體營銷最關鍵並非內容，而是如何透過分享產品，讓大眾感到快樂、感動、驚喜，或提供有用資訊，從而成功吸納粉絲。此外，Ben指出在抖音進行直播帶貨時，應該從「人、貨、場」做好準備，即選擇合適的直播主播（「人」）、確保產品具有價格優勢、高知名度和強需求（「貨」）、以及制定適合的直播時長策略（「場」）。Ben 亦分享數個通用有助達成成交的文案方程式，例如︰「問題＋煽動＋解決方案＋呼籲行動」、「神秘感＋好處＋呼籲行動＋稀缺性」。

香港企業正穩步發展電商零售市場。香港出口信用保險局（信保局）業務發展部助理總經理潘景禧表示，早前信保局與貿發局的調查研究報告，顯示65.4%受訪的香港公司已開展電商業務，並且其跨境電商業務佔總銷售額平均佔比21.9%。而港企認為內地電商市場在未來兩年最具增長潛力，其次是東盟巿場。信保局憑藉在貿易信用保險和風險管理方面的專業知識，一直全力協助港商在發展電商、開拓新海外市場、降低貿易風險及減低營運成本上提供支援。

透過「電子商務快綫」計劃，貿發局繼續為企業加深對電商及網購平台營運技巧的認識。下次「香港好物節」培訓講座將於5月9日舉行，主題為「從社交互動到銷售轉化！洞悉小紅書引爆品牌的『種草學』」，有意拓展內地電商巿場的港商萬勿錯過。

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