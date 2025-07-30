快達票逾20個地點設自助取票機　包括廣州深圳　憑動態二維碼取票

快達票（HK Ticketing）今日( 30日）公布宣布，由7月15日至8月4日，全新的自助取票機將陸續投入服務，暫有超過20個地點。除了設在香港港九新界不同地點，如啟德體育園及順豐站，廣州和深圳也各有一個地點擺放自助取票機，方便來港觀看演唱會的內地旅客。



快達票指定節目售票網購票時可以選擇使用二維碼，在自助取票機前出示在門票收藏夾內的動態二維碼便可領取門票，截圖二維碼無效，防止有人用以詐騙。



香港暫有19個地點設有快達票自助取票機。（資料圖片）

須出示動態二維碼取門票 截圖二維碼無效 防重複使用

快達票宣布，由7月15日至8月4日，全新的自助取票機將陸續投入服務。只需登入「快達票 – 指定節目售票網」及打開「門票收藏夾」，出示在入面的動態二維碼，便可以領取門票。

為防重複使用，截圖二維碼不能取票。快達票認為，全新的自助取票機可以提供更靈活便捷的途徑給觀眾，方便他們預早領取門票，提升取票體驗。

設於順豐站、啟德體育園、THE FOREST及永東直巴候車站

本港暫有19個地點設有自助取票機，主要是順豐站，另設在啟德體育園、旺角THE FOREST及永東直巴候車站。廣州正佳廣場和深圳京基百納廣場永東直巴候車站，都擺放了取票機，方便來港觀看演唱會的內地旅客。

為防重複使用，截圖二維碼不能取票。（資料圖片）

購買鄧紫棋演唱會觀眾現可自助取票

快達票提醒，已購買鄧紫棋由8月15至17，及19至20日在啟德主場館舉行的五場《G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0》，並選擇自助取票的粉絲，即日起便可透過快達票，於內地及香港各區設置的全新自助取票機提前領取門票。