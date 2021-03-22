香港廠商會以KOL宣傳助企業攻淘寶市場　周家蔚阮兆祥參與推廣

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-22 21:16

受新冠疫情影響，本港零售業大受打擊，以往內地旅客會專程來港購物，自實施封關後變得水盡鵝飛。為了在逆境下尋找新出路，香港中華廠商聯合會聯同合作夥伴推出「香港百店興經濟創未來」計劃，助本地企業攻進內地網購市場。現時，計劃已獲藝人周家蔚、阮兆祥及張學潤等參與推廣產品。

香港中華廠商聯合會聯同合作夥伴推出「香港百店興經濟創未來」計劃，助本地企業攻進內地網購市場。（歐陽德浩攝）

香港中華廠商聯合會轄下的「CMA良倉」網上銷售及推廣平台，夥拍跨地域網紅媒體公司VS MEDIA、香港買手協會等，為本地企業提供藝人及網紅配對、直播節目內容製作等服務，助本地企業通過淘寶全球購的「直播帶貨」，以打進内地的淘寶市場。

計劃為期至少一年，首階段將於3月24日展開，已有20間企業包括周大福，Vivienne Tam，中科醫藥等參與，期望最終能招募過百間企業參與。參與「直播帶貨」的藝人周家蔚、阮兆祥和張學潤等，亦有內地網紅機構納斯，亦帶同逾100名帶貨主播（KOL）參與計劃。

史立德（中）指，內地推動的內循環，成為疫情下的綠洲，惟廠商惟缺乏渠道，故推出計劃助企業開拓市場。 （歐陽德浩攝）

指內地內循環是疫下綠洲

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，內地為世界的經濟動力，香港應把握近水樓台的機遇打進內地龐大的市場。廠商會會長史立德亦表示，美國新總統拜登政府上台後，仍然維持前任政府的方向對付中國，「相信呢個（改變特朗普政策）遐想已經撲滅咗。」因此他認為內地推動的內循環，成為疫情下的綠洲，惟廠商惟缺乏渠道，故推出計劃助企業開拓市場。

淘寶全球購總監樓建濤表示，內地的網購市場達39萬億元人民幣，去年整體網上銷售額上升4%。VS MEDIA創辦人黃雅芳指，內地8億名消費者中，有1.8億人欲購海外產品，「我要十分一都夠。」她稱，去年11月已曾舉辦「澳門百店」的直播帶貨項目，至今已帶來逾2,000萬元的銷售額。

黃雅芳（右二）估計接下來的趨勢為寵物食品，如小狗雞精等。（歐陽德浩攝）

預料寵物食品為未來網購熱門商品

黃亦透露，參與計劃的廠商每個月有5款產品，可獲KOL直播帶貨，亦有明星作介紹，令中小企能以低成本及簡單的方法進入內地市場。她亦指，內地消費者認為海外的食品、首飾具有信譽，為熱門銷售貨品，並估計接下來的趨勢為寵物食品，如小狗雞精等。