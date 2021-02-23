廠商會新春團拜合唱《歡樂年年》　史立德冀預算案精準支援商界

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-23 16:12

牛年伊始，香港中華廠商聯合會今日（23日）舉行新春團拜，向一眾成員及傳媒拜年。因應疫情，廠商會今年的團拜改為線上進行，除了與傳媒抽獎、送出十多封大利是外，新上任的會長史立德又帶領廠商會班子，齊唱《歡樂年年》賀新春，非常喜慶。 史立德致辭時形容，疫情帶來很大的衝擊，不少企業都問要撐到何時，市民亦關心生活何時能回復平常。不過他就認為會否極泰來，在第一批疫苗到港後，大家堅持多一陣子，好的事就會陸續有來。就明日發表的《財政預算案》，史立德希望能夠精準支援水深火熱的商界及市民，並提供貸款計劃協助廠商業界。

史立德表示，廠商會作為最具代表力的商會，一直以為商界發聲，創造有利的營商環境為使命。他又強調，大灣區會作為商界的新動能，成為開闊商機的重要出路；廠商會亦會致力推動再工業化、為業界引入新技術，及將本地創科商品化。

史立德亦提到，未來一年新班子會以創新思維，推出更多新穎的業務，為業界開闢新的前路。他又贊揚9位副會長均很有魄力，連同立法會議員代表吳永嘉，將聲音傳去政府，可以一起帶領廠商會走得更高更遠。他又建議政府在疫情回落、疫苗開始接種之時，盡快爭取通關，令兩地交流回復正常。

被問到工展會會否補辦，史立德就表示正在積極探討及爭取，又稱希望在任內推動網上工展會。