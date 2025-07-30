龍豐控訴警方入錯舖搜查　要求落閘事後無道歉　保留法律追究權利

龍豐集團今日（30日）晚上發聲明，指有警員昨日（29日）進入集團位於尖沙咀廣東道的分店執法調查，但搜查令列出的地址及店舖名稱與該店不符。聲明又指，警方一度要求落閘暫時停業，但得悉「入錯舖」後，未作正式道歉便離開。龍豐指，事件令店內顧客「無端受到不必要的滋擾和影響」，形容「令人遺憾」，又指將向有關部門作正式投訴，並就事件對集團營運、商譽等損害，保留一切法律追究權利。



龍豐集團指，有警員昨日進入集團位於尖沙咀廣東道的分店執法調查，但搜查令列出的地址及店舖名稱與該店不符。（龍豐網站圖片）

店員發現搜查令列出的地址及店舖名稱不符

龍豐集團晚上在社交平台以繁簡中文、英文發出聲明，指昨日下午約4時，有警員進入尖沙咀廣東道分店，表示正進行執法調查，並向店員出示搜查令。惟店員發現搜查令列出的地址及店舖名稱，與該店資料不符。聲明指警方其後承認信息有誤，導致入錯店舖。

龍豐：對店員造成困擾 顧客無端受到不必要滋擾

龍豐又指，事件持續約30分鐘，對店員的工作造成困擾，更令當時正在店內的顧客「無端受到不必要的滋擾和影響」。聲明續指，警方一度要求落閘暫停營業，但在發現錯誤後，「未作正式道歉」，即轉往鄰近店舖繼續調查。

龍豐集團指，有警員昨日進入集團位於尖沙咀廣東道的分店執法調查，但搜查令列出的地址及店舖名稱與該店不符。（龍豐Facebook專頁圖片）

聲明指集團與該調查完全無關 事件「令人遺憾」 冀當局能引以為鑒

聲明強調，事件純屬警方行動失誤，該店及集團與該調查完全無關。聲明又稱，品牌信譽與形象得來不易，因此對任何能影響顧客體驗及品牌聲譽的事件深感關注，形容今次事件「令人遺憾」。

龍豐又指，「理解執法部門工作繁重」，但希望當局能引以為鑒，「在未來的執法行動中務必更加審慎，確保信息準確無誤，避免同類因工作失誤而『入錯舖』的情況再次發生，以免對無辜商戶及市民造成不必要的滋擾。」

預告將向政府有關部門作正式投訴

聲明最後指，集團已徵詢法律意見，將向政府有關部門作正式投訴；嚴肅關注事件對集團營運、商譽及顧客權益造成的損害，並保留一切法律追究權利；投訴進展將在適當階段向社會通報。