名牌時裝店提早退場　銅鑼灣又開多間藥房　龍豐90萬租東角道巨舖

本港零售核心區銅鑼灣近年大變天，一直由奢侈品承租的東角道約7,200平方呎巨舖，新近錄得名牌時裝店提早退場，市傳由龍豐集團進駐呼聲最高，月租高達約90萬元，較舊租金高出29%。



上述舖位為銅鑼灣東角道24號東角Laforet地下G01號舖，建築面積共約7,200平方呎，舖位新近以月租90萬元租出，呎租近125元，新租客以藥妝百貨店龍豐集團進駐呼聲最高。

名牌時裝店如意算盤打不響 提早退租舖位

舖位原租客為名牌時裝店USPO，據了解UPSO計劃開關後大做遊客生意，當時以月租70萬元租入舖位，惟開關後零售市況未如理想，故決定提早離場。租盤在推出市場後，隨即獲承接，最新租金水平達90萬元，即新租金較USPO租金高出29%。

原租客為名牌時裝店USPO。

舖位月租最高峰達500萬 較高峰期跌83%

舖位於最早由瑞士高級腕錶品牌ORIS租用，隨後由周大福於2008年租用舖位，並於2013年以月租550萬元續租，創下該舖位最高月租紀錄，即最新月租水平較高峰期跌83%。及後於2016年隨着自由行褪色，月租減至280萬，租約至2019年。

舖位月租最高峰達550萬 較高峰期跌83%。（代理提供）

核心區舖位「大變天」

業內人士指出，該地段東角道比駱克道「崇光旺段」更優勝，舖位過去一直由奢侈品承租，不過，現時大眾化產品當時得令，故可以佔據核心區當眼舖位。該舖位面向的駱克道亦屬「藥房林立」，在短短一條街可以發現不下兩間藥房，可見核心區舖位「大變天」。