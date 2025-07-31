維港泳2025｜11月22日舉行　名額4000個　9月2日午夜截止報名

中國香港游泳總會今日（31日）公布「維港泳2025」將於11月22日星期六舉行，比賽維持由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游至尖沙咀星光大道，名額4,000個，今日起接受網上報名，9月2日午夜截止。去年維港泳因打風而取消，泳總今年超前部署，如比賽當日天文台早上6時仍懸掛一號或以上風球，將延期一周至11月29日星期六舉行。



維港泳自1906年開設比賽，之後曾多次停辦，因維多利亞港的污染日趨嚴重，1978年舉辦第66屆後停止舉辦，直至2011年後才再度復辦；2019年、2020年及2024年分別因反修例風波、新冠疫情及打風而取消。自2011年復辦以來，維港泳一直獲新世界集團資助，但今年則沒有，故不再冠名新世界維港泳。



比賽規則列明，比賽場地內外均不容許進行任何政治行動，如涉事參賽者拒絕配合，大會將轉交由相關執法部門處理；參加者不得進行或企圖進行任何違反香港法律， 包括國家安全法及維護國家安全條例的行為，參加者的行為不得不利國家安全。



維港泳2025年比賽路線圖，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭至尖沙咀星光大道。（香港游泳總會圖片)

維港泳2025今日中午12時起接受網上報名，必須於維港泳網頁進行網上報名，9月2日（星期二）晚上11時59分截止。今年繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個參賽組別，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全長約一公里。

參賽者不論本地或非本地居民，「競賽組」均需年滿14歲或以上（出生於2011年12月31日或以前），而「優悠組」則須12歲或以上（出生於2013年12月31日或以前）；65歲或以上（出生於1960年12月31日或以前）參加者必須於大會指定的網站提交有效的醫生證明書。

參加者如未獲豁免資格，需參加水試。其中競賽組參加者必須於35分鐘內游畢1,500米才合資格，而優悠組參加者必須於45分鐘內游畢1,500米。

新世界維港泳2023於11月12日舉行。首先出發是競賽組，有約200人參加，他們均是爭取獎牌的資深泳手。(資料圖片/蘇煒然攝）

新世界維港泳2023於11月12日舉行。競賽組泳手跳入海中前先戴好泳鏡，以力爭最佳表現。(資料圖片/蘇煒然攝）

新世界維港泳2023於 11月12日舉行。（資料圖片/蘇煒然攝）

優悠組「同行者」擴至最多3人 一同以「團體」形式報名

今年優悠組將設有「同行者」安排，無論是本地抑或海外泳手，均可與最多另外三名泳手組隊，並以「團體」形式報名及進行抽籤。中籤隊伍的所有成員將會被錄取，並安排在相同時段下水，讓泳手可與至親好友一同暢游維港。

泳總提醒，如同行者中任何一位未有提交／補交完整報名表格及／或所需文件，其參加資格將被取消；而其他合資格者的申請並不會受到影響，可進行水試及／或抽籤。

泳總會長王敏超表示，明年將是維港泳創辦的120周年，賽事多年來一直是香港本地以至海外泳手引頸以待的年度游泳盛事，過去不乏好友同游、以至天倫傳承的美好故事，故此今年不但繼續設有「同行者」安排，更擴展至最多四人一隊，「希望更多泳手可以結伴同游，享受香港最地標性的賽事。」

▼2023年新世界維港泳▼



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報名需付水試費$200 取得參賽資格才需繳付參賽費$480

未獲豁免資格的參加者需付200元水試費，於報名時一併繳付水試費用。在獲參賽名單公佈後，大會將以電郵通知所有合資格參賽者於10月21日至11月3日期間於網上繳交參賽費，每人480元。若報名者未能於指定限期前完成付款程序，則當作放棄其報名／參加資格論。

競賽組男女子組首五名，可獲800至5,000元獎金；所有競賽組及優悠組成功完成者可獲發紀念牌一枚。

如參賽者未能於該節比賽開始後50分鐘內游畢全程，必須棄權及登船，成績將被記錄為「不合資格 (NQ)」。

維港泳2025各名次獎金。

規則列明禁進行任何政治行動 不得違反國安法等香港法律

比賽規則列明，比賽場地內外均不容許進行任何政治行動，包括以任何方式宣傳或散佈政治信息。任何參賽者如被發現未能遵守上述條例，大會有權取消其參賽資格，涉事參賽者亦須馬上離場。如涉事參賽者拒絕配合，大會將轉交由相關執法部門處理。

規則又訂明，參加者不得進行或企圖進行任何違反香港法律， 包括國家安全法及維護國家安全條例的行為，參加者的行為不得不利國家安全。

提醒參加者剪齊指甲及腳甲 不得穿戴手錶作賽

參賽者不能穿著或佩戴任何有助提升其游泳能力之輔助品或工具如蛙鞋、划掌等。指甲及腳甲亦請剪齊；參賽者不得穿戴手錶或任何飾物。

大會強調，賽事之參賽資格只屬申請者個人持有，嚴禁互換、出售、拍賣或轉讓。持有參賽資格人士把其持有之參賽資格作出互換、出售、拍賣、轉讓或允許及授權其他人穿戴印有其個人參賽編號的泳帽均屬違例。一經證實違反此條例者，其參賽資格將被取消。大會將對違例者，包括參賽資格持有人及非原參賽資格持有人，保留拒絕其參與日後由大會舉辦之賽事權利。

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▼2022年新世界維港泳▼



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▼2021年新世界維港泳▼



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▼新世界維港泳2018▼

