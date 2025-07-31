駐港部隊舉行招待會　慶祝解放軍建軍98周年

解放軍駐港部隊周三（30日）晚在昂船洲軍營舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98周年。行政長官李家超、中聯辦主任周霽、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、駐港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，以及香港社會各界代表、東江縱隊港九獨立大隊老戰士和親屬代表、駐軍部分功勛榮譽表彰官兵代表等約400人出席招待會。



圖為2025年7月30日，解放軍駐港部隊在昂船洲軍營舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98周年。（政府新聞處圖片）

招待會於下午5時許開始，全體起立奏唱中國人民解放軍軍歌。彭京堂致辭時說，98年來，在中國共產黨的堅強領導下，人民軍隊歷經硝煙戰火，一路披荊斬棘，付出巨大犧牲，為黨和人民建立了偉大的歷史功勳。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，80多年前，中國共產黨領導的東江縱隊港九獨立大隊，與日寇進行了長達3年8個月的艱苦鬥爭，為保衛香港、打擊日本侵略者、贏得世界反法西斯戰爭勝利作出了重要貢獻。

彭京堂表示，作為人民軍隊的重要組成部分，駐香港部隊堅持賡續光榮傳統、深化政治整訓、聚力練兵備戰、錘煉過硬作風，忠實履行維護香港長期繁榮穩定的神聖職責，發揮了「定海神針」重要作用，贏得了廣大香港同胞的高度讚譽。

圖為2025年7月30日，解放軍駐港部隊在昂船洲軍營舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍98周年。（政府新聞處圖片）

隨後，駐港部隊官兵為來賓獻上精心創排的文藝演出。歌曲《強軍有我》、《軍旗跟着黨旗走》表達了駐軍官兵堅決聽黨指揮、矢志奮鬥強軍的忠誠擔當；《礪兵香江》、《我為香港站崗》反映部隊紮實練兵備戰、忠實履行防務的戰鬥姿態和過硬能力；《強軍戰歌》則以激越高昂的旋律將演出氣氛推向高潮，展現了廣大官兵聚力攻堅、奮進一流的信心決心。在全場人員合唱《歌唱祖國》的熱烈氛圍中，招待會圓滿結束。