國安教育日｜董經緯：工商企業都是愛國者　不能面對威脅得軟骨病

今日（15日）是第十個「全民國家安全教育日」，在特區政府舉辦的座談會開幕禮上，中央駐港機構負責人皆有發言，主題皆圍繞著在發展的同時必須要維護國家安全。當中，中央駐港維護國家安全公署署長董經緯表示，國家利益高於一切，國家安全從來不是別人恩賜，獻媚沒有出息，跪低沒有出路，表示美國濫加關稅、詆毀香港國安法治，無理制裁只是廢紙。他又指，管治隊伍、政團組織、工商企業都應該是愛國者，決不能面對威脅得軟骨病、患恐懼症。



夏寶龍「全民國家安全教育日」主旨講話全文

4月15日，國安公署署長董經緯參與「全民國家安全教育日」開幕禮並致辭。（盧翊銘攝）

董經緯致辭時指，總體國家安全觀引領香港治理實踐，收穫歷史性成就。他指，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍的主旨講話回望歷史，語重心長，強調打造打造高水平安全護航高質量發展，並對中央駐港維護國家安全公署履職提出要求。

董經緯稱，他要分享三點感受：第一，回望過去五年的香港，總體國家安全觀落地生根，國家安全屏障撼實，五年來止暴制亂、完善制度、確保愛國者治港，撥亂反正、社會重回祥和。不過，他也強調不能忘記修例風波，必須反對國安泛化，要自覺將發展和安全同一統一起來。

國家利益高於一切 獻媚沒出息、跪低沒出路

第二，國家利益高於一切，沒有戰勝不了的敵人，沒有克服不了的困難。

國家安全從來不是別人恩賜，獻媚沒有出息，跪低沒有出路，表示美國濫加關稅、詆毀香港國安法治，無理制裁只是廢紙。 中央駐港維護國家安全公署署長董經緯

他表示，鬥爭中要加速邁向由治及興。

特區政府今日（15日）舉辦「全民國家安全教育日」講座，除了夏寶龍透過視頻發表主旨講話，李家超及中央駐港機構的主管員工皆有發言（盧翊銘攝）

第三，堅定信心，打好防範化解風險挑戰的主動戰。

管治隊伍、政團組織、工商企業都應該是愛國者，決不能面對威脅得軟骨病、患恐懼症。 中央駐港維護國家安全公署署長董經緯

董經緯說，國家利益高於一切，反華勢力亡我之心不死，鬥爭較量沒有窮期。一段時間以來，美方政客自以為是、狂妄自大，三番五次耍起「內病外治、禍水東移」老把戲，把國內問題國際化，經貿問題政治化，以各種藉口野蠻干預、濫施關稅、強加制裁，肆無忌憚抹黑、詆毀、威脅香港國安法治，他認為是何其放肆荒唐及何等霸道驕縱。他強調，中國不是過去的中國，香港也不是過去的香港，犯我安全者必遭回擊。

鄭雁雄指，目前最大危險是忘卻反修例風波的慘痛教訓，忘卻維護國家安全職責，錯以為向強盜求饒送禮，就能夠換來生命安全和發展空間的危險。（盧翊銘攝）

鄭雁雄：維護國安沒有局外人

中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，維護國家安全要靠持續鬥爭，香港目前最大危險是忘卻反修例風波的慘痛教訓，忘卻維護國家安全職責，忘卻敵對勢力亡我之心不死的危險。

錯以為向強盜求饒送禮，就能夠換來生命安全和發展空間的危險。 中聯辦主任鄭雁雄

鄭雁雄指， 維護國家安全只有進行時，沒有完成時，也沒有局外人，發展是硬道理，安全也是硬道理。

如安全根基守不住，大廈就會地動山搖；耽誤及忽視發展，安全的根基也不會牢固。 中聯辦主任鄭雁雄

他又指，香港既有傳統優勢，又有AI研發、創科發展、人才聚集，及內聯外通等獨特優勢，沒有理由不謀求更好發展，做出更大貢獻。

外交部駐港特派員崔建春（盧翊銘攝）

崔建春：堅定維護香港的繁榮局面 支持擴大對外交往合作

同樣在活動上致辭的外交部駐港特派員崔建春表示，今年是香港《維護國家安全條例》頒布實施一周年，但不要忘記修例風波的慘痛教訓；今年香港國際金融中心地位重回世界第三，也看到美國在逆歷史潮流，肆意制裁各個國家、地區。他指，香港人民會進一步築牢維護國安的堅固屏障，因為安全問題事關世界和平、人類前途命運，聯合國開啟了多邊主義新時代，但美國將自身利益凌駕國際社會利益之上。

崔建春說，中國倡導、踐行多邊主義，積極推動全球治理變革，香港是最開放的經濟體之一，當前中國和周邊國家關係進入最好時期，相信香港可以把握機遇，發揮內聯外通核心優勢，推動共建周邊命運共同體。外交部駐港公署將堅定維護香港的繁榮局面，支持擴大對外交往合作，續寫新篇章。