港產大熊貓龍鳳胎名字揭曉！家姐稱「加加」　細佬為「得得」

撰文：任葆穎
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【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／龍鳳胎／家姐細佬】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬今日（27日）與媽媽盈盈「搬大屋」，園方亦公布早前「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。

園方表示，「加加」的「加」有打氣的意思，亦有家的元素，寓意家國騰飛，人民幸福。至於「得得」，意指香港「事事都得」，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

大熊貓龍鳳胎家姐細佬在媽媽盈盈監督下玩樂。（香港大熊貓官方ig影片截圖）
「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果揭曉，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。(陳葦慈攝)

「加加」有打氣意思　「得得」指香港「事事都得」

由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，於去年10月2日舉行，為期近一個月，接獲約超過3.5萬份建議。事隔約半年，海洋公園今日正式公布比賽結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。

園方新聞稿提到，「家姐」取名「加加」，「加」有打氣的意思，粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有家的元素，評審團更認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

「細佬」取名「得得」，意指香港「事事都得」，粵語和普通話「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

海洋公園主席龐建貽表示，家姐取名「加加」，因香港人鍾意說香港加油。(陳葦慈攝)

英文用普通話拼音　龐建貽稱沿用過往做法

海洋公園主席龐建貽表示，特別提到選「加加」，因香港人鍾意說香港加油，「得得」是香港常指「乜都得」，明白很多市民希望繼續叫龍鳳胎寶寶做家姐細佬，建議大家可續稱「家姐加加」、「細佬「得得」。

至於兩姐弟的英文名，取其普通話拼音，即「Jia Jia」及「De De」，龐建貽指，早在99年已經有大熊貓「安安、佳佳」的普通話名，雙胞胎家姐細佬的「加加、得得」自然也會取其普通話拼音的讀音。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，翻閱市民對龍鳳胎姓名建議時，感受到市民對龍寶寶寵愛有加。(陳葦慈攝)

羅淑佩形容部份建議名字充滿童趣

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽收到一共收到超過35,700份的命名建議，反應熱烈。她指，翻閱市民對龍鳳胎姓名建議時，感受到市民對龍寶寶寵愛有加，形容部份名字充滿童趣，亦滿載着對牠們的祝福。

入境事務處處長郭竣峯向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。(陳葦慈攝)
出生紀念狀上，除了資料相片，更加有名字在紀念狀內。(陳葦慈攝)

入境事務處處長郭竣峯亦出席儀式，向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。郭俊峯指，出生紀念狀上，除了資料相片，更加有名字在紀念狀內。郭又祝福「加加」、「得得」健康成長，在海洋公園快快樂樂生活。

家姐及細佬暴風式成長，目前體重分別已超過21公斤。（海洋公園圖片）

海洋公園五一人流增近四成

另外，家姐與細佬今日起「搬屋」，將會與媽媽一起搬到「大熊貓之旅」展館入口處的高地區域。龐建貽指，高地有不少斜坡、大樹，讓到龍鳳胎寶寶感到高興，他們很活潑四處走動又爬樹等。龐續指，屆時訪客毋須以玻璃隔着探訪「加加、得得」，距離更加親近，海洋公園有信心做得更好。

龐建貽指，龍鳳胎寶寶誕生之後，產生了不少的機遇，例如啟德體育園，足球比賽，在不同的商場都有大熊貓的蹤影，做到一個「處處有熊貓的景象」。

海洋公園5月27日安排家姐及細佬「搬屋」，新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形。（海洋公園圖片）

談及海洋公園近半年的入場人次及收益，龐建貽表示，承接復活節的良好勢頭，五一黃金周得到了很好的成績，人流方面升了接近四成，總收入超過四成，可以見到人均銷售有良好的增長龐指很高興有六隻大熊貓協助海洋公園推廣。而近期公園亦有關於大熊貓的知識推廣，定位多元化。

至於遊客方面，非本地旅客增長超過兩成，有關熊貓IP推廣，例如食品，電話機殼合作等。他指，公園已有超過500款產品，當中超過一半已售的產品與大熊貓有關。

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大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）
大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）
大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）
家姐目前體重已超過21公斤。（海洋公園圖片）
細佬目前體重同樣已超過21公斤。（海洋公園圖片）
大熊貓龍鳳胎家姐資料。
大熊貓龍鳳胎細佬資料。
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