港產大熊貓龍鳳胎名字揭曉！家姐稱「加加」　細佬為「得得」

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／龍鳳胎／家姐細佬】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬今日（27日）與媽媽盈盈「搬大屋」，園方亦公布早前「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。



園方表示，「加加」的「加」有打氣的意思，亦有家的元素，寓意家國騰飛，人民幸福。至於「得得」，意指香港「事事都得」，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。



大熊貓龍鳳胎家姐細佬在媽媽盈盈監督下玩樂。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果揭曉，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。(陳葦慈攝)

「加加」有打氣意思 「得得」指香港「事事都得」

由文化體育及旅遊局主辦、海洋公園協辦的大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，於去年10月2日舉行，為期近一個月，接獲約超過3.5萬份建議。事隔約半年，海洋公園今日正式公布比賽結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。

園方新聞稿提到，「家姐」取名「加加」，「加」有打氣的意思，粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有家的元素，評審團更認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

「細佬」取名「得得」，意指香港「事事都得」，粵語和普通話「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

海洋公園主席龐建貽表示，家姐取名「加加」，因香港人鍾意說香港加油。(陳葦慈攝)

英文用普通話拼音 龐建貽稱沿用過往做法

海洋公園主席龐建貽表示，特別提到選「加加」，因香港人鍾意說香港加油，「得得」是香港常指「乜都得」，明白很多市民希望繼續叫龍鳳胎寶寶做家姐細佬，建議大家可續稱「家姐加加」、「細佬「得得」。

至於兩姐弟的英文名，取其普通話拼音，即「Jia Jia」及「De De」，龐建貽指，早在99年已經有大熊貓「安安、佳佳」的普通話名，雙胞胎家姐細佬的「加加、得得」自然也會取其普通話拼音的讀音。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，翻閱市民對龍鳳胎姓名建議時，感受到市民對龍寶寶寵愛有加。(陳葦慈攝)

羅淑佩形容部份建議名字充滿童趣

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽收到一共收到超過35,700份的命名建議，反應熱烈。她指，翻閱市民對龍鳳胎姓名建議時，感受到市民對龍寶寶寵愛有加，形容部份名字充滿童趣，亦滿載着對牠們的祝福。

入境事務處處長郭竣峯向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。(陳葦慈攝)

出生紀念狀上，除了資料相片，更加有名字在紀念狀內。(陳葦慈攝)

入境事務處處長郭竣峯亦出席儀式，向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。郭俊峯指，出生紀念狀上，除了資料相片，更加有名字在紀念狀內。郭又祝福「加加」、「得得」健康成長，在海洋公園快快樂樂生活。

家姐及細佬暴風式成長，目前體重分別已超過21公斤。（海洋公園圖片）

海洋公園五一人流增近四成

另外，家姐與細佬今日起「搬屋」，將會與媽媽一起搬到「大熊貓之旅」展館入口處的高地區域。龐建貽指，高地有不少斜坡、大樹，讓到龍鳳胎寶寶感到高興，他們很活潑四處走動又爬樹等。龐續指，屆時訪客毋須以玻璃隔着探訪「加加、得得」，距離更加親近，海洋公園有信心做得更好。

龐建貽指，龍鳳胎寶寶誕生之後，產生了不少的機遇，例如啟德體育園，足球比賽，在不同的商場都有大熊貓的蹤影，做到一個「處處有熊貓的景象」。

海洋公園5月27日安排家姐及細佬「搬屋」，新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形。（海洋公園圖片）

談及海洋公園近半年的入場人次及收益，龐建貽表示，承接復活節的良好勢頭，五一黃金周得到了很好的成績，人流方面升了接近四成，總收入超過四成，可以見到人均銷售有良好的增長。龐指很高興有六隻大熊貓協助海洋公園推廣。而近期公園亦有關於大熊貓的知識推廣，定位多元化。

至於遊客方面，非本地旅客增長超過兩成，有關熊貓IP推廣，例如食品，電話機殼合作等。他指，公園已有超過500款產品，當中超過一半已售的產品與大熊貓有關。

+ 12

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

家姐目前體重已超過21公斤。（海洋公園圖片）

細佬目前體重同樣已超過21公斤。（海洋公園圖片）

大熊貓龍鳳胎家姐資料。