旅發局和騰訊微信邀視頻號創作者　拍短視頻講述香港萬象故事

旅遊發展局和騰訊微信周四（7月31日）公布發起「港萬象解鎖N面格調」短視頻活動 ，邀請創作者以光影為筆，圍繞香港的多面性展開創作，講述香港萬象故事，活動持續至9月30日，優質內容將獲得微信視頻號官方推薦。



旅遊發展局和騰訊微信周五公布「港萬象解鎖N面格調」短視頻活動。

旅遊發展局和騰訊微信周五公布「港萬象解鎖N面格調」短視頻活動。

旅發局近年來借力社交媒體與數字工具，推廣香港多元文化及旅遊資源，將在地文化轉化為鮮活的城市名片。騰訊微信和旅發局在7月31日於香港舉辦 「港．萬象」香港城市名片計劃暨微信視頻號創造營 ，邀請上百位視頻號創作者雲集香港，進行交流，並按着不同主題行程，親身體驗香港多元的景點和活動，製作視頻內容，再透過龐大的粉絲網絡，向內地宣傳香港的旅遊魅力，吸引旅客來港。

旅發局主席林建岳表示，一直深信「親身體驗，眼見為實」是推廣旅遊最有效的方式。

旅發局主席林建岳表示，旅發局一直深信「親身體驗，眼見為實」是推廣旅遊最有效的方式，邀請逾百位視頻號創作者親臨香港，深入體驗這座城市的多元面貌，能夠從不同的主題行程中獲得靈感，創作出具感染力的內容，讓數以百萬計的粉絲，甚至全國、全球的觀眾，更深入、更立體地認識香港、愛上香港，激發他們的興趣，親身來港走走看看。

騰訊微信戰略研究院院長周博雲說，每個人心中都有一個自己的香港，期待創作者展示自己眼中的香港，也期待有更多人來到香港、喜歡香港。

今年7月暑期旺季以來，微信交通類小程序在港訪問用戶數和交易金額較去年同期增長超兩倍，旅遊類小程序訪問用戶數較去年同期增長超一倍。