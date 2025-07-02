教育樞紐｜八大非本地生40％限額　蔡若蓮稱非最終上限　可再調節

政府推動香港成為國際教育樞紐，本學年起放寬8間資助大學非本地生限額至40％，教育局局長蔡若蓮接受訪問時表示，今年八大非本地生申請數目增長迅速，平均使用約兩成多的限額，部份更達三成多。她指「40％限額唔係一個ceiling（上限）」，會因應實際情況再調節，她未有透露具體時間表，強調當局「唔會限制自己」。



美國哈佛大學一度被特朗普政府禁招收國際生，本港多間大學提出便利措施取錄哈佛現有及將入學學生，事件也影響國際生留學美國決定。蔡若蓮指截至6月26日，八大共收到約850宗與海外高等教育政策突變相關的轉校查詢，有4間發出36份錄取通知書，當中包括哈佛大學生。



教育局局長蔡若蓮表示，八大非本地生「40％限額」並非一個上限，當局會因應實際情況去調節。（廖雁雄攝）

蔡若蓮：今年海外學生申請來港讀書升幅大於內地學生

2024/25學年起，8間資助大學取錄非本地生的上限，由以往20%倍增至40%。蔡若蓮表示，據八大校長匯報，今年接獲的非本地生申請數目以倍數上升，令人感到鼓舞，部份院校反映，來自海外學生的申請升幅，更大於來自內地的學生升幅。

被問到「40％限額」會否再提升，蔡若蓮指「40％唔係一個ceiling（上限）」，只是一個階段性目標，當局過去一直與院校保持溝通，亦會與國家教育部協商，以循序漸進方式推進，因應實際情況去調節。目前各院校平均使用約兩成多限額，個別院校則達至三成多，院校未用盡限額，主要是考慮宿位配套、教學設施、師資團隊的建設等。

就哈佛事件曾提出可即時與內地商討 調節非本地生限額

至於會否計劃今年內或任期內再提升非本地生限額，蔡若蓮表示，「我哋唔會限制自己」，又透露特首李家超關注哈佛大學事件，當局曾提出如有需要，可以即時與內地溝通，調整非本地生數額。

2025年5月29日，在美國麻省劍橋市，哈佛大學（Harvard University）舉行的第374屆畢業典禮上，一名畢業生戴着印有「支持國際學生」字眼的帽子。（路透社圖片）

美國大學收國際生政策搖擺 港4大學向36轉校生發錄取通知

美國特朗普政府5月中一度禁止哈佛大學招收國際學生，本港各大學響應教育局呼籲，為學業受阻的國際生提供便利措施。蔡若蓮表示，截至6月26日，八大共收到約850宗與海外高等教育政策突變相關的轉校查詢，並發出合共36份錄取通知書，當中包括哈佛學生，其中港大有16份，科大有15份，中大有3份，嶺大有2份。

八大非本地生一直以內地生佔比最多，以本學年為例，修讀八大學士學位課程的非本地生人數已達逾1.7萬人，當中逾七成來自內地、澳門及台灣。被問到是否難以做到國際化的目標，蔡若蓮表示，以QS或THE的大學排名指標，大學在國際化方面的評分依然很高分，反映擇優而取的原則十分重要。

指大學擇優而錄 不會為增非內地生而犧牲質素

蔡若蓮表示，從客觀角度而言，除了印度，內地是最大留學生的輸出國，所以全世界大學的非本地生比例上，均以內地留學生佔大多數，相比之下，本港內地生的比例只是稍為較高。她同意大學「多元組合很重要」，亦鼓勵更多海外生來港報讀，但成績、學術、人才質素仍然是優先考慮，「唔會為溝多啲唔同而犧牲質素。」

蔡若蓮表示，八大校長會國際化小組於下一個三年期獲撥款約4,000萬元。（資料圖片）

八大校長會國際化小組最新三年期獲4000萬撥款

八大校長會國際化小組於2022至25年的三年期獲得教資會逾2,000元萬撥款，資助大學在海外推廣，特別是招收國際學生。 蔡若蓮表示，小組於下一個三年期獲撥款約4,000萬元，資助的活動包括中大於明年主辦亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽，屆時會有約2,500多名來自世界各地大學的代表來到香港，形容是重要的國際院校連繫活動。她指大學也會「拚船出海」，到海外參與展覽，宣傳香港教育的「留學品牌」。

蔡若蓮指，若要將AI教育獨立成科，需視乎學生負擔能力，以及是否有效學習AI的方法。（廖雁雄攝）

另外，人工智能AI近年衝擊教育界，教育局推動「數字教育」，迎接AI時代的來臨，同時致力培育創科人才。被問中小學數學科需否改革，她指數學科已因應STEAM教育和AI應用，在教學方向和策略作出調整，「持續優化」以配合時代變化，「但唔會有好大改革」。

M1及M2成績可計全科？ 教育局持開放態度

高中數學延伸部份M1及M2在DSE中學文憑試只計「半科」，不過，近年多間大學已視為一科選修科的成績計算，被問當局會否正式將M1及M2視作為「全科」，蔡若蓮指教育局持開放態度，考評制度視乎科目的課時、內容要求，釐定成績計算方法，大學收生則有各種因素考慮，如部份課程重視數學，便會加重有關科目的計分比重。

至於會否考慮將AI教育獨立成科，她指科技與科學的教育範疇中，必然會有AI元素，至於會否獨立成科，要視乎學生的學習負擔，和有效學習AI的方法，「如果將佢抽出嚟當一個學科咁學，係學技術定係應用，結合不同學科推進呢？」她表示，大學亦未有將AI設為一個學科，而是主張跨學科、在不同學科應用AI，「所以處境化，好過抽出嚟學AI技術或者理論」。