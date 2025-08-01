第三間醫學院｜工作組對3大學整體評估　料今年向政府提最終建議

由醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮擔任聯席主席的籌備新醫學院工作組，周四（7月31日）召開第四次會議，專家顧問對三間大學提交的建議書進行整體評估，並商討工作組下一步工作，深入研究建議書的資金安排及財政可持續性，預計於今年稍後向政府提出成立新醫學院的最終建議。



2025年7月31日，醫務衞生局局長盧寵茂（左五）和教育局局長蔡若蓮（左六）聯合主持籌備新醫學院工作組第四次會議，就建設第三所醫學院的建議書進行整體評估並商討工作組下一步工作。（政府新聞處圖片）

工作組在今年5月至6月與提交建議書的3間大學（即香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學）進行兩次會面，就他們的建議書作深入討論，進一步了解其建議內容。其後，專家顧問按已訂定的10項主要考慮條件，從多方面（包括創新策略定位、課程結構與評估方法及財政可持續性）在各自專業範疇深入審視建議書並提供意見。

盧寵茂表示，「今日的會議標誌着評估工作的重要里程碑，工作組大致上就各建議書的評核達成共識。我們將總結各工作組成員的意見，盡快向行政長官提交建議，政府會作出通盤考慮後適時公布結果。我期待下一階段與工作組攜手開展新醫學院的籌建工作。」

他強調，成立第三所醫學院對香港醫療體系的長遠發展至關重要，不僅能增加本地培訓的醫生數目，更能引入良性競爭，與現有兩所醫學院錯位發展，產生協同效應，長遠提升本港醫療服務、科研及醫學教育的水平和實力，達致將香港發展成國際醫療創新樞紐的戰略目標。