第三間醫學院｜盧寵茂稱擬收50名學生　非本地生或佔三分一

本港3間大學競逐申辦第三間醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂今早（26日）在有線新聞節目《有理有得傾》稱，預計會在《施政報告》前向特首提交第三間醫學院建議，醫學院起步計劃取錄約50名學生，非本地生可能佔三分一或四分一，又稱有信心他們會留港服務。至於院校獲選勝出的條件，他表示，院校可籌備多少資源，僅其一考慮因素，強調注重醫療人才培養的質量。他續指，期盼新醫學院能與現存兩間醫學院錯位發展，避免惡性競爭。



醫務衞生局表示，籌備新醫學院工作組今日（3日）分別與已提交建設第三所醫學院建議書的三間大學會面，包括香港科技大學，並就其建議書作深入討論。（資料圖片）

將總結三間大學建議書 施政報告前向特首提交建議

籌備新醫學院工作組早前與提交建議書的三間大學，包括香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學兩次會面交流。醫務衞生局局長盧寵茂在本台節目《有理有得傾》表示，當局將會與工作組專家開會，總結三間大學的建議書，短期內向行政長官提交建議。

盧寵茂：「我想最終的決定我們會提交給特首，應該會在施政報告前，由特首去決定下一步，我們都會通過機制，包括行政會議的政策會議去決定。」他續指，預計醫學院起步計劃取錄約50名學生，非本地生可能佔三分一或四分一。

醫務衞生局局長盧寵茂今早（26日）稱，預計會在施政報告前向特首提交第三間醫學院建議，醫學院起步計劃取錄約50名學生。（資料圖片／黃浩謙攝）

盧寵茂：金錢僅其一考慮因素 醫療人才培養重質量

被問及政府在財赤之下，會否比較著重考慮院校自身可籌集多少資源，盧寵茂表示，錢肯定是其中一個因素，但不會說這是最重要的因素。他解釋，始終醫療尤其是醫療人才培訓，「它的質量，大家也明白健康是最大財富，不可以因為錢去偷工減料、將貨就價。除了這些醫生的臨床能力，以致他的醫療方面，他的道德各樣東西，我們也希望可以支持香港在其中一個政策作為一個醫療創新樞紐。」

圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（馬楚烽攝）

盼與現存兩間醫學院錯位發展 主要招收第二學位學生

盧寵茂又表示，希望新醫學院能夠與現存兩間醫學院錯位發展，在教職員和學生來源方面避免惡性競爭，第三間醫學院主要招收第二學位學生，包括非本地生。他指出，新醫學院最初收生的數目不會很大，初步估計約是50個左右，並考慮大學提出建議。他又指，多數最初的時間，比例非本地生跟外地生（本地生）的比例可能會是1比2，或者1比3，「換個說法三分之一、四分之一是非本地生。」

被問到有否要求非本地生畢業後留港工作一定年期，盧寵茂解釋，醫學院跟其他學院不同，學生一般有心在香港做醫生，有信心非本地生會留港服務，接受專科醫生培訓，甚至長遠落地生根。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

相信今年可降低吸煙率至7.8%目標 有助旅遊業

就「控煙十招」包括賦權醫務衞生局局長設立大範圍禁煙區，盧寵茂稱會考慮學校區、醫院較多的地方，以及旅遊區，相信今年會接近降低吸煙率至7.8%的目標。他舉例，上海市在今年三月將一些旅遊區劃分為禁煙區，「這個考慮其實就是有很多遊客都不喜歡吸二手煙」，認為控煙政策其實有時是有助旅遊。

慢病共治計劃吸引14萬市民參與 盧寵茂：反應相當好

另外，當局前年11月推出與家庭醫生合作的慢病共治計劃，20個月吸引14萬市民參與血糖、血脂等篩查，盧寵茂指反應相當好。至於逾三千名家庭醫生，有約670人參與計劃是否理想，他指會持續改善計劃。例如，有些醫生反映登記的時間可能會比較繁複，已經在過往一直改善。他續指，如下一步會有更多其他的一些慢病共治的項目，醫生的興趣加入會更提升。

盧寵茂又表示，有個別參與的醫生接收數百或上千病人，反映醫生積極支持。當局未來除檢討流程，亦會調整藥物名單、政府的資助額和病人的共付額。