黑雨｜再為未超前部署解畫　天文台：電腦及AI預報模式仍有待改進

天文台於周二（7月29日）發出今年首個黑色暴雨警告信號，但被質疑無「超前部署」，令上班族狼狽不堪。天文台周四（7月31日）再次解畫，稱現時電腦預報模式及人工智能（AI）預報模式，對掌握強對流天氣及大雨發生的準確時間與地點仍有待改進。而「臨近預報系統」對預測這一類「本地發展」的暴雨上，在現今科技下仍有限制，需要在科研上投放更多的資源及努力。



▼7月29日 天文台發出今年首個「黑雨」▼



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港島東雨量逾200毫米 稱會否有大雨取決於當時大氣條件

天文台周四於「天氣隨筆」發表題為《急劇發展的黑雨》的文章，稱在暴雨前一日的天氣會商中，曾對翌日有否大雨進行深入討論，雖然預料周二會受廣闊低壓槽影響、天氣不穩定，而大氣條件亦有利強對流的發展，但最終會否出現大雨，非常取決於屆時大氣低層的輻合區，以及高層輻散區的確實位置。

文中指出，周二早上與一道廣闊低壓槽相關的大驟雨，為本港多處地區帶來超過70毫米雨量（圖一），而港島東部、西貢區及南丫島的雨量更超過200毫米。當中南丫島、東區及南區，更曾錄得每小時超過100毫米的大暴雨。

圖一：7月29日的全港雨量分佈圖。（天文台圖片）

前一天電腦及AI預報模式 均預測強對流發展集中本港以南

不過，參考表現較穩定的電腦預報模式及人工智能預報模式，周一均預測翌日強對流發展主要集中在本港以南（圖二），而參考以往類似天氣形勢的個案，亦未顯示周二的降雨可達到大雨的水平。有鑑於降雨的大隨機性，預報員仍需根據實測天氣數據作出分析評估。

圖二：7月28日的電腦模式預計7月29日珠江口一帶的全日雨量圖。（天文台圖片）

對流發展比電腦模式預測更接近香港 雷雨區迅速發展

而周二早上的雷達圖像顯示，對流發展比電腦預報模式的預測更為接近香港。在西南風提供充沛水汽及本地有強烈上升氣流的背景下，雷雨區在本港上空迅速發展（圖三）並持續影響該區，最終帶來了本年的第一個黑色暴雨。