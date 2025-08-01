港車北上｜消息指9月起逢周二、三毋須預約過關 假期及前夕除外
「港車北上」自2023年實行以來，駕駛者必須透過運輸署網上服務系統，預約指定日子及時段經港珠澳大橋前往廣東省。《香港01》今早（1日）發現，系統新增「無須預約的非指定日子」類別，更一度顯示九月有8天毋須預約，均為星期二及三。
《香港01》獲悉政府即將公佈優化安排，9月1日起逢星期二及三，港車毋須預約便可出行到廣東省，香港或內地公眾假日及前夕等除外。香港汽車會會長李耀培認為一旦落實，新安排有利來內地香港兩地走的生意人，能夠更彈性地出行到廣東省。
「港車北上」2023年7月1日實施，已獲批的香港私家車可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省。為確保運作暢順，每日出行車輛有上限，港車必須透過網上系統預約指定日子及時間，方可前往廣東省。
九月一度首現8日「無須預約指定日子」
《香港01》今日早上約10時登入運輸署網上系統，8月所有日子均為「需預約指定日子」。頁面以灰色顯示的「無須預約的非指定日子」類別，9月的逢星期二及三，即2、3、9、10、16、17、23、24日，車主無須預約便可驅車北上。至於十一國慶前夕的9月30日，司機需要預約。
不過到早上11時，預約系統沒有再顯示9月的日曆，不過在8月的日曆亦有註明「無須預約的非指定日子」類別及圖解。
據悉9.1優化預約安排 星期二三毋須預約過關
據了解，政府即將公布優化「港車北上」預約安排，便利巿民彈性出行。由9月1日起，逢星期二及三，港車無須預約便可出行前往廣東省，指定日子除外。指定日子包括香港或內地公眾假日及前夕、港珠澳大橋免收橋費的日子及當局不時公布的日子，而逢星期一、四至日亦須預約。
李耀培：交通高峰期為周六日 料新安排不會導致擠塞
香港汽車會會長李耀培認為，若日後可恆常每月逢周二及三為無須預約的非指定日子，將方便一些需要北上工作的港人，安排業務或工作時更靈活及方便，不用提前預約，又可以加深大灣區互聯互通。他認為新安排不會導致港珠澳大橋周二及三擠塞的情況，因為現時港車北上高峰時都在周六早至周日晚，那些司機平日多要上班，只在假日「Family day（家庭日）」北上。
屢違出行安排可被暫停再次申請資格
根據現行規定，署方有權抽查「港車北上」車輛的出入境紀錄，以確保出行人士按時出行，例如有沒有按預約日子及時段出行、會否預約後沒有過關等。如有關車輛屢次違規，運輸署有權暫停其預約出行的資格，或撤銷其封閉道路通行許可證，甚至暫停許可證持有人再次申請「港車北上」的資格。
李耀培認為現時執法力度不大，但亦不能太嚴格，因為司機可能遇有事故或身體不適等。他不鼓勵司機預約後不按時出行，但如有合理解釋，相信及希望運輸署可「人情」及「法理」相容。
在指定日子沒有預約、沒有按預約時段出行前往廣東省、或預約出行後沒有入境廣東省（例如中途折返或轉往港珠澳大橋澳門口岸東停車場），將要面對以下罰則：
過往一年內首次：警告訊息
過往一年內第二次：暫停預約出行資格四星期
過往一年內第三次：暫停預約出行資格六星期
過往一年內第四次：撤銷封閉道路通行許可證及暫停再次申請「港車北上」的資格三個月
在指定日子預約後沒有出行：
過往一年內首次：提示訊息
過往一年內第二次：警告訊息
過往一年內第三次：暫停預約出行資格四星期
過往一年內第四次：暫停預約出行資格六星期
過往一年內第五次：撤銷封閉道路通行許可證及暫停再次申請「港車北上」的資格三個月