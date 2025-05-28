港車北上｜復活假首日近兩成未按預約出行　政府：可禁離境撤牌證

立法會議員田北辰在今年復活節假體驗「港車北上」，結果因港珠澳橋大塞車，由金鐘到珠海花了四小時，其間又發現有司機並非按照事先預約的時間出行。他今日在立法會就此提出質詢，當局證實，當天有近兩成「港車北上」私家車沒有按照預約時段出行。



田北辰親歷大塞車 揭預約制存漏洞

田北辰要求運輸及物流局局長陳美寶交代4月18日（復活節假期首日）「港車北上」預約與實際出行車輛數目，以及當局是否有嚴格北上車輛是否按預約時段出行。當局在書面回覆中稱，當中共有6,900多宗預約，6,500多宗實際出行，其中超過八成（5,700多宗）按照預約時段出行。換言之，有近兩成預約車輛並未按預約時段出行。

田北辰在4月18日經港珠澳大橋北上，由金鐘到珠海耗時4小時。（廖雁雄攝/資料圖片）

政府：粵港兩地拒絕違規車輛前往廣東省

政府指出，為確保大橋暢順及「港車北上」有序推行，粵港政府同意「港車北上」車輛需透過系統預約指定日子及時間出行才可經大橋， 「港車北上」的申請條款及條件中亦列明，如參加者違反出行安排，包括沒有事先預約或未有在指定時間內出行，粵港政府相關部門可拒絕讓有關車輛經大橋前往廣東省，並可能暫停其預約出行的資格，甚或撤銷其獲發的相關牌證。

不過，政府就田北辰質詢提交的書面回覆，並未進一步交代對這些未按預約時段出行車輛有否採取即場或事後跟進行動。