慢病共冶計劃 | 免費藥物名單增多55項　涵抗抑鬱、紓緩哮喘藥

政府於2023年11月推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，在私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查服務。醫務衞生局今日（1日）公布，慢病共治計劃基本藥物名單即日起，由原來的59項擴大至涵蓋114項藥物，為參加計劃的家庭醫生提供更多藥物選項，以照顧計劃參加者不同的臨床用藥需求。



▼慢病共治計劃基本藥物名單▼（黃色標記為2025 年 8 月起新增藥物）

「慢病共治計劃」設有基本藥物名單，涵蓋治療慢性疾病的常用藥物（如抗高血壓、調節血脂和降血糖的藥物），以及治療偶發性疾病的常用藥物。

新增55項藥物包括抗抑鬱及甲狀腺疾病藥物

在政府資助下，獲處方名單所列藥物的參加者無須支付任何藥費。醫務衛生局今日指，在檢視參加者需求後，本月起增添55項藥物，包括抗抑鬱藥、用於治療慢性乙型肝炎、骨質疏鬆症及甲狀腺疾病藥物。

此外，名單亦增加更多針對與偶發性疾病相關健康問題的藥物，如紓緩哮喘和痛風、緩解噁心和眩暈的藥物。名單由原來的59項增加至114項，為家庭醫生提供更大彈性，以照顧參加者的臨床需求。

私營醫療市場篩查服務三月起包含血脂檢查

計劃參加者可在私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查服務，計劃於今年3月28日擴展至包含血脂檢查。經篩查後被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓或高血脂的參加者可進入治療階段，並在政府資助下由自行選擇的家庭醫生繼續為其診治，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受專屬護士診所和專職醫療服務跟進。

「慢性疾病共同治理先導計劃」資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，在私營醫療市場接受糖尿病及高血壓篩查服務。(資料圖片)

約40%篩查參加者被診斷患有慢性病

醫務衛生局指，計劃自推出以來反應良好，已有超過14萬名市民參加。截至上周三（23日），已有約14萬人市民參加，在超過8.5萬名已完成篩查的參加者中，其中約3.4萬人被診斷為血糖偏高、患有糖尿病、高血壓或高血脂，並已進入治療階段。