慢病共治計劃今開始　盧寵茂：七成參與計劃醫生收費150元或以下

慢性疾病共同治理先導計劃今日（13日）開始，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民可經任何一間地區康健中心／站參加計劃，配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查和長期跟進。醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前已超過400位私家醫生參與服務，超過600個服務點，七成參與計劃醫生收費為150元或以下。



「篩查階段」及「治療階段」流程：



獲參與計劃人士每年可享有四至六次資助診症

慢性疾病共同治理先導計劃今日開始登記，參加者若被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助，由其選定的家庭醫生長期跟進。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。

醫務衞生局局長盧寵茂指，政府建議診症共付額為150元，現時七成參與計劃醫生收費為建議金額或以下。（鄧宇詩攝）

第二季檢討是否需要加入其他慢性病

醫務衞生局局長盧寵茂在啟動禮上形容，計劃達「三贏」，市民可透過資助計劃做檢查、私營機構可更好地發揮作為家庭醫生的角色以及減輕香港醫療系統。他指，目前接近30個私營機構、超過400位私家醫生參與服務，超過600個服務點。他指，政府建議診症共付額為150元，現時七成參與計劃醫生收費為建議金額或以下。被問到會否為共付額封頂時，盧寵茂回應指，明白私營醫療診所決定共付額時有不同考慮，強調參加計劃醫生收費透明，選擇權在於市民。

診症後獲處方「慢病共治計劃」基本藥物的參加者無須額外支付任何藥費。相關基本藥物涵蓋40多項，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程之用。

策略採購統籌處總監張偉麟指，若市民希望選擇另外一位醫生，可到社區康體中心處理相關手續。他又指，將在下年度第二季作出檢討，檢視是否需要加入其他慢性病。

有市民因私營診所收費昂貴幾年未進行身體檢查

參與計劃的易女士表示，從康體中心的宣傳單張得知此計劃，她指，因為私家診所收費昂貴近幾年都沒有進行身體檢查，認為計劃價錢比較相宜，因而參加。她表示，揀選醫生時會先考慮地址，其後再考慮價錢。

團結香港基金研究員周嘉俊指，若有20萬市民參與計劃，有機會短時間吸引大量市民登記成為地區康健中心的會員，從而造成服務瓶頸，他建議考慮簡化會員登記程序，延長服務時間，並增聘兼職人員。另外，他建議政府設立渠道收集醫生的意見以對症下藥，具策略性地加強解説，令家庭醫生的招募工作更為有效。