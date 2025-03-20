慢病共治計劃3.28增血脂檢查 高血脂患者首年最多獲4次資助診症
撰文：吳綽詩
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「慢病共治計劃」現時涵蓋糖尿病及高血壓篩查，醫衞局今日（20日）公布下周五（28日）起擴展至提供血脂檢查，達致「三高全覆蓋」。參加者如被診斷出高血脂，首年可獲最多四次資助診症，之後每年最多兩次。
另外，4月15日起，康健中心會增設專屬護士診所及專職醫療服務，例如職業治療、物理治療等，為沒有參加計劃的會員增加超過20個服務點。
醫衞局今日（20日）公布下周五（28日）起，「慢病共治計劃」擴展至提供血脂檢查，連同現時的糖尿病和高血壓篩查，可做到「三高全覆蓋」，讓市民更全面評估及管理心血管疾病的風險因素。參加資格及共付額維持不變。
參加者如被診斷出有高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，之後每年最多2次。若同時被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓，則可分別享有每年最多4次或6次資助診症。醫護人員會按其臨床狀況和需要，安排地區康健網絡專屬護士診所和專職醫療服務。
4月15日起康健中心增設專屬護士診所及專職醫療服務
4月15日起，康健中心會增設專屬護士診所及專職醫療服務，為沒有參加「慢病共治計劃」的會員，提供個人化慢性疾病管理、痛症管理及復康服務。同時，會加強足病診療服務，足病診療師會為患有糖尿病及/或高血壓的參加者進行足部評估，並為足部潰瘍、周邊血管疾病或神經病變或足部畸形等問題，提供治療方案。
政府於2023年11月推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，透過配對自選家庭醫生，在私營醫療市場以共付模式接受糖尿病及高血壓篩查、醫生診症及化驗服務。
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