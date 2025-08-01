長沙灣盈暉海鮮酒家結業　外勞員工感徬徨：上有老、下有小要養

再有酒樓宣布結業。長沙灣盈暉海鮮酒家今日（1日）突然宣布即日結業，飲食業職工會現正協助逾50名酒樓各部門員工到勞工處落案，追討金額約700萭，當中涉及欠薪、代通知金、有薪假期和遣散費等，當中有5名是外勞。



長沙灣盈暉海鮮酒家今日（1日）突然宣布即日結業，飲食業職工會現正協助逾50名酒樓各部門員工到勞工處落案，追討金額約700萭，當中涉及欠薪、代通知金、有薪假期和遣散費等（蘇樂瑤攝）

飲食業職工總會會務主任招冠聰透露，盈暉海鮮酒家昨日突然派代表通知在職員工稱：「公司做完今晚，就唔做了」。指早下班的員工，未必知道公司突然結業，都是依靠同事通知才得悉情況。招冠聰指，在盈暉工作的工友年資有長有短，最長達10多年，亦都牽涉到有外勞的情況。

內地雲浮市三廚：大家出來打工都是為人工

來自內地雲浮市的陳先生在盈暉擔任三廚8個月，月薪約2萬。昨日突收到結業消息，感到徬徨。他直言：「大家出來打工都是為人工」，稱自己「上有老，下有小」要養，又指外勞如繼續留在香港「好尷尬」，因需要考慮食宿問題，追討薪資時間太長亦需重新找工作，最後可能返回內地工作。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰（中）指，盈暉海鮮酒家應配合勞工處和工友簽署無力償還書，令工友更快申請到失業基金。（蘇樂瑤攝）

員工沒有實質資料 難以追討金額

招冠聰指員工個人資料，如僱傭合約及打卡紀錄在公司內，加上公司使用人臉識別，使他們沒有實體工卡。若員工沒有實質資料文件，將難以追討金額。

他認為公司如果真的沒有能力償還款項，亦都應該盡量配合勞工處和工友去簽署無力償還書，令工友可以更快申請到失業基金。