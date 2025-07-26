黃大仙明星酒家結業　負責人否認欠薪　勞工處：已聯絡僱主了解

明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店（竹園店）日前宣布，將於8月1日起結束營業。勞聯和香港飲食業職工會聯合會昨稱有部份員工遭拖糧，涉及約一個月工資；惟酒樓負責人接受傳媒訪問時否認事件，強調已按法例遣散。勞工處表示已聯絡僱主了解情況，並提醒他們須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜。



明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）貼有公告，指分店將於8月1日起結束營業。（林子慰攝）

明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）。（林子慰攝）

勞聯和香港飲食業職工會聯合會昨日發新聞稿指，在工會會員的轉介下，並收到員工查詢，接觸了一些明星酒樓竹園分店的員工，有員工表示只收到6月份一半的工資。據悉有部份員工因公司拖糧已在7月15日辭職，但至今還未收到7月上半個月的工資，連同6月份一半的工資，共被欠約一個月的工資，部份已離職的員工已去勞工處求助。

不過，明星海鮮酒家負責人接受《NOW新聞台》訪問時，強調沒有欠薪，不解為何傳出酒樓沒有繳付強積金供款及薪金的傳言，並強調已按法例遣散。

勞工處表示已聯絡僱主了解情況，並提醒他們須按照《僱傭條例》及僱傭合約條款，妥善處理僱傭事宜。

勞工及福利局副局長何啟明。（新城廣播Facebook片段截圖）

另外，近日前政府經濟顧問歐錫熊在報章撰文，指本地生產總值（GDP）有增長，但私人消費開支（PCE）及就業人數下跌，分析本港或出現「無就業式經濟增長」。勞工及福利局副局長何啟明受訪時被問如何應對，他說政府經濟顧問會作出研究，但指目前失業率仍處於低水平的3.5%，部份行業依然缺人手，希望工友因應市場繼續進修，才是長久在職場屹立不倒的要素。

對於有工會要求暫停個別行業輸入外勞，何啟明指個別行業的失業率較高，呼籲工人報讀有關的再培訓局課程，例如安老院舍等行業。他指，本港需要面對結構性的轉變，倘暫停輸入外勞，失業情況不會改善，並舉例90年代紡織廠北上，工人轉行要再培訓，繼續從事紡織業就無法轉型。