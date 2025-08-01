16歲少女稱8歲時遭補習老師非禮　辯方指被告當時主要指導中學生

現年16歲的少女，聲稱她8歲時在灣仔一補習中心補習時，遭一名中年補習老師3度非禮，並指該補習老師指她進度較慢，帶她到教室外的接待處，並伸手入其衣服摸她私處20至30分鐘。補習老師否認指控，案件今(1日)在東區法院開審，辯方律師質疑事主說法，並指被告當時下午主要教導中學生，認為事主對被告有印象，因曾有曱甴從事主的書包爬出，事主因而曾遭被告斥責，事主被問後反應激動，並稱不記得因這事被斥責。



被告黃土生（57歲，補習老師）否認3項猥褻侵犯罪，指他於2017年9月1日至12月31日期間，在香港灣仔灣仔道165 號至 171 號樂基中心3樓的補習中心內，三度猥褻侵犯約8歲至9歲的女童X。

被告黃土生否8年前在補習社非禮8歲女生，案件在東區法院開審。

指被告曾伸手入其衣服及內褲摸

庭上播放女童X的錄影會面，X稱她現年16歲，於2017年9月開始到涉事補習社上課，當時她就讀小三，被告是她的補習老師，會教她做功課。X稱她的進度較落後，被告會單獨帶她到教室外的接待處，然後伸手入她的衣服及內褲間摸她的外陰，過程約20至30分鐘。X指被告沒有說話，她感覺好「核突」，惟無法反抗，故她會說話來分散被告的注意力，或者當有其他人出現，如有家長交學費時，被告的行為就會停止。

X稱曾向補習社同學投訴

X稱曾把事知補習社的同班同學，同學建議X不要再到該補習社補習，故X以「老師教得唔好」、「環境好差」等理由拒絕再到該補習社上課。X指她會叫被告黃sir，形容他膚色黝黑，有白頭髮，身形瘦削，身高約1米74。X稱上課時會穿校裙、個人服裝和運動服等，被告非禮的手法相同。

辯方指X曾遭被告斥責

辯方盤問時卻指，案發在下午時段，被告多數會教導中學生，X對被告印象深刻，因她上補習班時，曾有曱甴從她的書包爬出，令全班同學尖叫，故被告把她書包的東西全部倒出，並因事斥責X。X回答時情緒激動，又稱不記得被告曾就此斥責她，惟認被告曾指她污糟。

無告知母親因覺是自己的錯

X在盤問下亦認她從未就事件向他人求助，亦沒告知母親，因母親曾告知她不能讓其他人摸，她自覺沒有保護好自己，認為是自己的錯。辯方亦質疑X的校裙是連身裙，若被告伸手摸她，應會碰到X其他部位，X遂稱被告亦碰到她的大腿內側以及腹部等位置。辯方又指，X在2017年6月後已沒再補習，X稱不肯定。

案件編號：ESCC396/2025