補習老師涉非禮女童5年　事主多番索恩惠　官指證人有心機裁罪脫

補習老師被指為一名女童補習的5年間，多番作非禮行為，事主當時介乎5至10歲，事主聲稱洗澡及在睡房時遭吻下體等方式非禮。補習老師否認兩非禮罪受審。法官練錦鴻今(29日)在區域法院裁決，指女童作供被問關鍵細節時屢稱不記得或不知道，兩人的訊息亦顯示她有利用被告對她的好感，多番索取恩惠，包括要求網上遊戲工具等，形容女童是有心機的證人，不能依賴其證供，裁定補習老師罪名不成立。



被告黃澤鵬（32歲，興趣班導師）被控2項非禮罪，指他於2017年1月29日至2020年1月28日期間某日，以及2020年1月29日至2022年1月28日期間某日，在新界葵涌某單位，非禮一名16歲或以下人士，即女童X。

被告黃澤鵬在區域法院經審訊後，被裁定兩項非禮罪不成立。(黃浩謙攝)

指被告曾在浴室及床上非禮她

女童X現約13歲，審訊時播放X的錄影會面，X指被告為她補習後在她家吃飯。X之後去洗澡，她指被告期間曾敲門入內，在脫去身上的短褲後將X壓向牆壁。此外，被告曾突然進入X的房間，把她壓在床上，又脫去她的褲子舔下體很久。

此外，X在會面中亦指被告多番吻她的臉和咀，以及摸她的胸部，但兩項非禮罪則不涉及該些指控。

被侵犯後同枱食飯有違常理

法官裁決時指，本案主要取決於X證供的可信性，惟她作供時就關鍵之處卻稱不記得或不知道。就洗澡事件中，被告有否脫去褲子，X稱沒有看、不清楚，睡房事件，X和被告事後若無其事，一同食晚飯，屬有違常理。

曾要求被告送網上遊戲工具

法官認為，被告和X關係親密，被告非常寵愛X，X亦利用被告對她的好感，一再索取恩惠。兩人的訊息對話曾提到，X要求被告送她網上遊戲工具和養倉鼠的用品。

指X是極有心機的證人

法官形容，X是一個極有心機的證人，作供時故意隱瞞部份事實，難以肯定哪一部份屬事實，哪一部份屬杜撰，不能依賴其證供，因此裁定被告罪名不成立。

案件編號：DCCC 166/2024