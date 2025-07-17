娃哈哈爭產｜宗馥莉同父異母弟妹3+3？女員工曾因撫養費總部鬧事

生前一直以「一妻一女一布鞋」的樸素形象出現在公眾視野的娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶後，在離世一年後，家族爆發3私生子起訴原繼承人宗馥莉的「繼承之戰」。3私生子自稱是宗馥莉「同父異母的弟妹」，入稟本港法院要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約141.3億港元）。



在輿論頂峰，昨晚（7月16日）鳳凰財經引述知情人消息報道稱，除了宗馥莉和3個私生子外，宗慶後其實還有另外3個私生子女，即共7個孩子。包括在3私生子之前，與一名女員工生有一女；而網傳2017年出生的孩子生母為另一位年輕女員工。



日前向本港法院提起訴訟的3人是宗慶後與娃哈哈原高管杜建英所生，分別為宗繼昌（1996年出生）、宗婕莉（1998年出生）及宗繼盛（具體年份不詳）。杜建英在2021年受訪時曾透露，2014年其長子及次子已在美國讀高中，佐證了3名子女的存在。

據鳳凰財經報道，知情人士劉洋（化名）指出，2018年宗家在為宗慶後父親編寫年譜時，明確記載宗慶後除宗馥莉外另有6名子女。這意味著除了杜建英的3名子女，宗慶後還與其他女性育有3名孩子。

包括宗慶後早年與一名員工所生的女兒，但因杜建英逐漸在娃哈哈內部掌權，母女已移居美國；2017年出生的孩子，其生母是另一名年輕女員工，該女員工還曾因撫養費問題在娃哈哈總部鬧事；此外，還有一位孩子尚未曝光。

接近宗家的王青（化名）透露，宗慶後與原配施幼珍（宗馥莉生母）於2000年前後離婚，並在2005年與杜建英登記結婚，但後因宗馥莉介入集團管理並排斥杜建英，二人最終離婚。

宗家重男輕女 杜建英因生子獲認可

宗家內部重男輕女觀念明顯，杜建英因生下兒子宗繼昌而受宗慶後父母認可。2009年，宗父曾擬將宗繼昌列入家譜，但因顧慮公眾形象作罷。然而，宗慶後葬禮上，捧靈牌者正是宗繼昌。

宗慶后追思儀式在杭州舉行。（九派新聞）

目前杜建英的3子已在香港、杭州兩地提起訴訟，要求拿回18億美金的信託資金，指控宗馥莉擅自轉移110萬美金，並分別繼承宗馥莉名下持有的娃哈哈集團29.4%的股權。但宗馥莉則提交一份遺囑，聲明境外資產由她獨享繼承權。

另一名與宗家親近的知情人士張勇（化名）表示，宗慶後是「不會虧待任何有交集的人」，推測其遺產分配應會顧及所有子女。但他透露，宗馥莉曾多次以極端手段逼迫父親妥協，「身邊有人看到她絕食到搖搖晃晃站不穩」。2023年，父女更因修改遺囑爆發激烈爭執，「當時說是把手機都砸了」。

娃哈哈集團股權結構中，杭州市上城區國資局持有46%、宗馥莉繼承29.4%，其餘24.6%為職工持股會所有。宗馥莉曾與杭州官方洽談收購46%的股份，但因價格沒談攏而擱置。多方接觸後，杜建英也有意收購46%的股權。此外，杜建英還擔任職工持股會理事長，而職工持股會有5%的股權，且來自上城區國資局。若46%的股權最終歸杜建英，再加上5%共51%的股份，她將實現絕對控股。

另外，宗馥莉繼承的29.4%股權也存在糾紛。三名「同父異母弟妹」在杭州中院提起的訴訟，要求確認繼承權並主張分割這部份股權。

這幾條戰線相互交織，任何一方的結果都可能徹底改變娃哈哈的控制權格局，直接影響這家老牌龍頭企業的未來走向。