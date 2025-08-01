四人涉訛稱客戶投保　騙保險公司發放140萬佣金　判囚20至41個月

廉政公署早前落案起訴4人，包括一名保險公司前區域經理及3名下線代理，涉嫌訛稱多名客戶投保，串謀詐騙保險公司佣金、上線佣金、花紅及獎金共逾140萬元。廉署調查發現，最低職級的下線代理處理保單申請後，將獲發放的佣金等款項全數「上繳」予區域經理，及後收取數千元報酬。其中一名被告早前已認罪，餘下3名被告，即該前區域經理及兩名下線代理，今（1日）在區域法院被判囚20至41個月。



廉政公署早前落案起訴四人，包括一名保險公司前區域經理及3名下線代理，涉嫌訛稱多名客戶投保，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金、花紅及獎金共逾140萬元。（資料圖片）

四被告分別判囚10至41個月

四名被告同被控一項串謀詐騙罪名，分別為許藝馨（61歲），為富通保險有限公司前區域經理；兩名富通保險前保險代理，黃鳳儀（66歲）及余尚偉（40歲）；以及富通保險前保險代理周靜文（33歲）。

法官嚴舜儀判刑時斥責各被告違反誠信，利用審批保單的漏洞，製造虛假保單申請以謀取私利。法官指，許藝馨及黃鳳儀是案中主謀，從勾當中獲得最多利益，二人刑責相若，經審訊後被裁定罪名成立，同判囚41個月。另外，余尚偉因承認控罪及協助控方舉證，刑期由33個月扣減至20個月。另一名認罪的同案被告周靜文，則於早前已判囚10個月。

廉政公署早前落案起訴四人，包括一名保險公司前區域經理及3名下線代理，涉嫌訛稱多名客戶投保，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金、花紅及獎金共逾140萬元。（資料圖片）

詐騙富通保險批出保單涉款140萬

廉署早前接獲投拆，發現2020年7至9月案發期間，許藝馨任職區域經理，黃鳳儀、余尚偉及周靜文為其下線代理，職級依次由高至低。周靜文若成功銷售保險產品，她及同案三名被告均會分別獲發佣金及上線佣金。四人如達到銷售目標，亦可獲發季度花紅及年終獎金。

案情透露，富通保險於案發期間接獲32份報稱由周靜文經辦的保單申請。四人向富通保險訛稱該批保單均由相關保單持有人申請投保，詐騙富通保險批出保單並向四人發放薪金、佣金、上線佣金、季度花紅及年終獎金共逾140萬元。

廉政公署早前落案起訴四人，包括一名保險公司前區域經理及3名下線代理，涉嫌訛稱多名客戶投保，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金、花紅及獎金共逾140萬元。（資料圖片）

佣金花紅「上繳」區域經理 兩下線代理收數千元報酬

廉署調查發現，周靜文雖然報稱經辦涉案投保申請，但當時她根本不在香港。大部分涉案保單持有人對有關保單不知情，亦沒有申請投保及未曾就該等保單繳付保費，涉案保單其後因「斷供」而失效。

調查又發現，部分涉案保單的保費實際是由許藝馨支付。余尚偉及周靜文獲富通保險發放佣金及花紅等款項後，全數「上繳」予區域經理許藝馨，二人其後分別獲取5,000元及3,000元報酬。