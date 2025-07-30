廉署宣傳片《咖啡年華》揚威兩國際獎項　女主角鄺美雲表榮幸

廉政公署去年11月的「一九七四」咖啡廳深受市民和旅客歡迎，已成為香港東區的新旅遊熱點。當時配合咖啡廳開幕的廉署宣傳片《咖啡年華》，除已取得過180萬瀏覽量，最近更先後在兩個表揚優秀影片製作的國際獎項，共奪得6項殊榮。分別在Questar Awards 2025奪得特別項目組別中最高榮譽的至尊大獎，以及一金、一銅；以及在有「電視奧斯卡」稱號的Telly Awards 2025中奪得兩銀、 一銅。



廉署宣傳片《咖啡年華》最近揚威兩個國際獎項，身為主角的廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲，以及廉署人員吳卓謙Jeff分享得獎感受。（廉署提供圖片）

由廉政專員胡英明親自邀請出演女主角的廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲，與廉署人員吳卓謙Jeff為此再拍攝一條短片，分享當時拍攝點滴及得獎感受。

鄺美雲表示，對獲獎表示榮幸和高興，指宣傳片能在全球超過13,000份參賽作品中脫穎而出，其中在Questar Awards 2025更榮獲至尊大獎（只有排名前5%參賽作品方可角逐），反映廉署的創意及拍攝技巧獲充分肯定。

廉署社區關係市民諮詢委員會委員鄺美雲，與廉署人員吳卓謙Jeff拍攝短片，分享拍攝《咖啡年華》點滴及得獎感受。（廉署提供圖片）

廉署自家製作 拍出懷舊電影感

鄺美雲亦表示，短片以經典電影《花樣年華》為靈感，廉署以自家製作，拍出懷舊色彩和電影感，帶觀眾回到香港七十年代的時空。她表示：「近年世界各地流行『中國熱』，外國人都熱衷中國文化，《咖啡年華》的中式復古元素例如中式旗袍、毛筆字等，都有效喚起國際對中華文化的興趣，因此受國際讚賞。」

她亦讚揚廉署拍攝團隊認真和專業，特別欣賞與她做「對手戲」的廉署執行處總調查主任Jeff，對方雖然是拍攝「初哥」，但大部份時間都可「一take完成」。Jeff 形容，拍攝時心情緊張如執行拘捕行動，事前有「惡補」相關電影片段和在家反覆練習，加上獲得鄺美雲指導和「帶入戲」，得以順利完成任務。

宣傳到位 廉署咖啡廳月均迎1.5萬人

去年11月至今，《咖啡年華》宣傳片在社交媒體總瀏覽量已逾180萬次。配合持續的宣傳熱潮，如旅遊發展局的推廣等，至今已超過115,000人曾到訪「一九七四」咖啡廳。