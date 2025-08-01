港車北上｜9月起逢周二三毋須預約過關　假期及前夕等指定日除外

「港車北上」自2023年實行以來，駕駛者必須透過運輸署網上服務系統，預約指定日子及時段經港珠澳大橋前往廣東省。運輸署今（1日）公布由9月1日起，逢星期二及三，計劃下的港車毋須預約便可出行到廣東省，香港或內地公眾假日及前夕等除外。香港汽車會會長李耀培認為一旦落實，新安排有利來內地香港兩地走的生意人，能夠更彈性地出行到廣東省。



運輸署預約「港車北上」的頁面中，9月逢周二及三（除30日外）都為毋須預約的非指定日子。（運輸署網頁截圖）

（運輸署港車北上網頁截圖）

「港車北上」2023年7月1日實施，已獲批的香港私家車可以經港珠澳大橋往來香港與廣東省。為確保運作暢順，每日出行車輛有上限，港車必須透過網上系統預約指定日子及時間，方可前往廣東省。

9月起逢周二、三毋須預約過關

運輸署今（1日）公布，粵港兩地政府經商討後，同意改善預約出行的安排。由9月1日起，逢星期二及三，計劃下的港車毋須預約便可經港珠澳大橋出行前往廣東省，惟指定日子仍須預約，包括香港或內地公眾假日及前夕、港珠澳大橋免收橋費日及當局不時公布的日子；而逢星期一、四至日亦須繼續預約。

運輸署表示，稍後會更新網頁，列明未來六個月毋須預約的日子，並會於每月首日在「指定日子預約系統」公布下月毋須預約的日子供參閱。署方亦會繼續按現有機制於每月的第15個曆日開放下月的指定日子以供預約。計劃的申請資格、程序和抽籤安排維持不變。

運輸署提醒，如欲在指定日子出行，必須在出行日子前一天的中午12時前透過「指定日子預約系統」成功完成預約，才可於預約時段出行。

運輸署今（1日）公布由9月1日起，逢星期二及三，計劃下的港車毋須預約便可出行到廣東省，香港或內地公眾假日及前夕等除外。（Facebook專頁港車北上分享群圖片）

9月一度首現8日「毋須預約指定日子」

《香港01》今日早上約10時登入運輸署網上系統，8月所有日子均為「需預約指定日子」。頁面以灰色顯示的「毋須預約的非指定日子」類別，9月的逢星期二及三，即2、3、9、10、16、17、23、24日，車主毋須預約便可驅車北上。至於十一國慶前夕的9月30日，司機需要預約。

不過到早上11時，預約系統沒有再顯示9月的日曆，不過在8月的日曆亦有註明「毋須預約的非指定日子」類別及圖解。

《香港01》今日早上約10時登入運輸署網上系統，發現9月有8日毋須預約的非指定日子。（運輸署網上預約系統截圖）

到早上11時，預約系統沒有再顯示9月的日曆，不過在8月的日曆亦有註明「毋須預約的非指定日子」類別及圖解。（運輸署網上預約系統截圖）

李耀培：交通高峰期為周六日 料新安排不會導致擠塞

香港汽車會會長李耀培認為，若日後可恆常每月逢周二及三為毋須預約的非指定日子，將方便一些需要北上工作的港人，安排業務或工作時更靈活及方便，不用提前預約，又可以加深大灣區互聯互通。他認為新安排不會導致港珠澳大橋周二及三擠塞的情況，因為現時港車北上高峰時都在周六早至周日晚，那些司機平日多要上班，只在假日「Family day（家庭日）」北上。

香港汽車會會長李耀培認為新安排不會導致港珠澳大橋周二及三擠塞的情況，因為現時港車北上高峰時都在周六早至周日晚。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

屢違出行安排可被暫停再次申請資格

根據現行規定，署方有權抽查「港車北上」車輛的出入境紀錄，以確保出行人士按時出行，例如有沒有按預約日子及時段出行、會否預約後沒有過關等。如有關車輛屢次違規，運輸署有權暫停其預約出行的資格，或撤銷其封閉道路通行許可證，甚至暫停許可證持有人再次申請「港車北上」的資格。

李耀培認為現時執法力度不大，但亦不能太嚴格，因為司機可能遇有事故或身體不適等。他不鼓勵司機預約後不按時出行，但如有合理解釋，相信及希望運輸署可「人情」及「法理」相容。

獲發「港車北上」內地電子臨時入境機動車牌證及封閉道路通行許可證的車輛，必須透過「指定日子預約系統」預約指定日子經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。（Facebook專頁港車北上分享群圖片）

在指定日子沒有預約、沒有按預約時段出行前往廣東省、或預約出行後沒有入境廣東省（例如中途折返或轉往港珠澳大橋澳門口岸東停車場），將要面對以下罰則：

過往一年內首次：警告訊息

過往一年內第二次：暫停預約出行資格四星期

過往一年內第三次：暫停預約出行資格六星期

過往一年內第四次：撤銷封閉道路通行許可證及暫停再次申請「港車北上」的資格三個月



在指定日子預約後沒有出行：

過往一年內首次：提示訊息

過往一年內第二次：警告訊息

過往一年內第三次：暫停預約出行資格四星期

過往一年內第四次：暫停預約出行資格六星期

過往一年內第五次：撤銷封閉道路通行許可證及暫停再次申請「港車北上」的資格三個月

