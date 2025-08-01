貓迷博覽會｜開幕日人頭湧湧　設380展位　眾貓奴帶「主子」打卡

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，共有超過180個展商、380個展位參與。今年博覽以「古埃及」為主題，場內特設高達4米的金字塔，以及「圖坦喵門」藝術裝置，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場打卡。



「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行。（主辦方提供）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （主辦方提供）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

今年貓迷博覽是第三屆，即日起至周日（3日）在灣仔會展舉行，有180個展商、380個展位參與，售賣各式貓用品、食品，以及有關貓的文創產品等。今屆博覽並有講座，有專家分享飼養、健康管理、選糧等知識。

場內並特設高達4米的金字塔，以及油畫及壁畫家 LeonLollipop 筆下的拓腮貓化身的「圖坦喵門」藝術裝置。場內人頭湧湧，不少「貓奴」帶同「主子」到場打卡。

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

「香港貓迷博覽會2025」今日起至8月3日㇐連三日在灣仔會展舉行，吸引不少「貓奴」帶同「主子」到場。 （林幸泉攝）

主辦單位展覽集團指，香港寵物產業近年持續增長，單是貓的市場規模每年已超過24億港元。主席王學譜表示，寵物社群經濟可以將原來的寵物經濟擴展至寵物主人的朋友及其他人身上，為香港經濟注入新力量。

展覽門票30元，長者、小童免費，中午12時至晚上9時開放，周日提前一小時閉館。