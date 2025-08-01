44年歷史九巴80M今最後一日服務　數百巴士迷、沙田友排長龍送別

面對政府以鐵路為骨幹的交通政策，再有巴士線因客量不足停辦。有超過44年歷史、往返沙田穗禾苑至九龍塘地鐵站的九巴80M路線，今日最後一日服務。大批巴士迷及街坊特地在兩個總站送別尾班車，巴士公司要加開班次以應付客流。



有超過44年歷史、往返沙田穗禾苑至九龍塘地鐵站的九巴80M，今日最後一日服務，大批巴士迷及街坊在九龍塘總站送別尾班車。（Facebook專頁USHB.net提供）

有超過44年歷史、往返沙田穗禾苑至九龍塘地鐵站的九巴80M，今日最後一日服務，大批巴士迷及街坊在九龍塘總站送別尾班車。（Facebook專頁USHB.net提供）

有超過44年歷史、往返沙田穗禾苑至九龍塘地鐵站的九巴80M，今日最後一日服務，大批巴士迷及街坊在穗禾苑總站送別尾班車。（Facebook群組是日快快-巴士即日相 William Wong）

往返沙田穗禾苑至九龍塘港鐵站的九巴80M線，最後一班車在晚上7時20分從九龍塘開出，大批巴士迷在站頭外排隊候車，亦有不少人在巴士站附近圍觀。巴士全車爆滿，最終巴士公司決定加開3班車以疏導客流。在沙田的穗禾苑總站，晚上3部80M巴士抵站後停在站頭，吸引數百名街坊、巴士迷拍照紀念。

有超過44年歷史、往返沙田穗禾苑至九龍塘地鐵站的九巴80M，今日最後一日服務，大批巴士迷及街坊在穗禾苑總站送別尾班車。（Facebook群組是日快快-巴士即日相 Terry Wong）

服務超過44年的80M線原為全日服務的巴士路線，惟面對東鐵綫競爭，加上兩鐵合併後收費調減，使路線客量漸漸下降。運輸署於《2022-2023年度巴士路線計劃》中，建議將路線削減至周一至周五提供早上兩班往九龍塘站、下午兩班往穗禾苑的服務，並在去年起實施。

由於客量進一步下跌，當局於《2025-2026年度巴士路線計劃》中，建議於今年第三季停辦80M線。