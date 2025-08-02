網約車規管｜陳美寶：不會為管而管　設「硬指標」或影響市場運作

政府早前向立法會提規管網約車立法框架建議，所有網約車平台、司機及車輛均須取得牌照，目標於第三季向立法會提交。運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）在一個電視節目中表示，政府在制定框架時不會「為規管而規管」，不會就司機或牌照費等定下較嚴格的水平。她又指，網約車數量可動態管理，未必要「一步登天」，若訂下「硬指標」可能影響市場運作。



運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳美寶在有線電視節目《有理有得傾》中表示，在香港公共交通生態圈中，點對點服務以往主力是的士，佔整個在公共交通服務的旅程中大概6%。但在過去11年，自從首個網約平台在香港開始營運，香港的趨勢與其他國際大都市一樣，多了市民在選擇點對點服務時，希望有簡單方便的叫車平台。因此，當局希望規管網約車平台的框架落實後，能讓市民日後叫車時一樣可以方便快捷，但最重要是在合法合規的情況下，可以令服務安全和有保障，及讓市民有選擇。

她續指，網約車在不同的海外地方，甚至在內地其實是體現一種共享的經濟，所以從政府角度來看，希望做到以市民出行需要為本，同時體現共享經濟，維持現時的生態和營運形態之餘，也提升服務質素。

陳指，若司機已通過的士駕駛筆試，則已滿足作為網約車司機規定。。（資料圖片）

陳美寶表示，日後網約車牌照簽發制度可較簡單，在制定框架時不會「為規管而規管」，就司機及車輛牌照費用等，不會訂較嚴格的水平。至於網約車車輛的總量控制，陳美寶認為可作動態規劃，不一定要「一步登天」，假如訂下「硬指標」或「硬限制」，或可能影響市場運作。

她續說，就網約車總量上限，當局要看一些比較互動的因素，包括市民選擇不同服務的時候，是否能夠比較方便、便捷；還要照顧公共交通系統裏不同的持份者，如重鐵、專營巴士、小巴等，因為他們也在提供不同的服務份額；三是要看現時道路的承載力，尤其是繁忙時間的主幹道及隧道情況。她強調政府主要是公共交通優先，因此在這些方面要小心衡量。

陳美寶認為，網約車的服務除了屬較輔助性質，但也很重要，因為選擇點對點服務的市民，可能有不同的出行需要，網約車能夠提供多元化的服務，這是傳統的士未必完全可以照顧到的，因此當局希望透過規管框架，達致一種的士和網約車服務可以共存互補，也可讓市民和旅客在選擇的士或網約車服務時，的士和網約車相輔相成。