港珠澳大橋香港口岸下午現人潮　粉絲無懼暴雨赴澳門追星看演唱會

每逢週末都有大批港人出遊，即使本港今早（2日）經歷2小時黑色暴雨，仍然無阻港人出遊的意欲。下午3時半，港珠澳大橋香港口岸人頭湧湧，有不少粉絲準備跨境追星，前往澳門威尼斯人觀看「香港華納家族音樂會」。另有市民和朋友北上珠海遊玩，認為雨勢不大，「去到嗰邊就冇事」。



今日( 2日)下午3時半，港珠澳大橋香港口岸人頭湧湧，多條過關通道出現輪候人龍。

今日(２日)下午3時半，有不少人趁雨勢稍緩出行，經由港珠澳大橋香港口岸過關。（梁曉煒攝）

今日(２日)下午3時半，有不少人趁雨勢稍緩出行，經由港珠澳大橋香港口岸過關。（梁曉煒攝）

天文台在今日（2日）一度發出黑色暴雨警告信號，歷時約兩小時，其後雨勢一直持續，但仍然無阻港人出遊意欲。下午3時半，一批批市民乘搭巴士來到港珠澳大橋香港口岸，前往澳門及珠海遊玩。

不少市民無懼天氣跨境追星

其中尹小姐無懼雨勢仍然出發往澳門追星，準備今晚在威尼斯人綜藝館觀看香港華納家族音樂會，並會即晚回港。她稱「普遍黑雨唔會掛好耐」，加上澳門的雨勢不大，演唱會在晚上才開始，因此不擔心影響行程。她又指，今次出遊未包括演唱會門票，預計在澳門消費約1,000元。

尹小姐直言：「普遍黑雨唔會掛好耐」。（梁曉煒攝）

同樣前往澳門觀看華納家族演唱會的還有女粉絲Summer，她曾擔心行程會因為暴雨影響交通安排而被迫取消，本身對澳門的天氣安排都「唔太清楚」，幸好最後所有暴雨警告信號取消，可以如常出行。

Summer曾擔心行程會因為暴雨而取消，幸好最後可以如常出行。（梁曉煒攝）

有港人往珠海浮潛 預計花費2000元

另外，港人鄭先生則打算和朋友北上慶祝其女兒生日。他認為雨勢偏小，指「搭車之嘛，又唔係搭飛機搭船嗰啲」，所以無所謂。又預計會在珠海浮潛，預算消費大約2,000元。

王小姐也和朋友一起前往珠海遊玩兩日。她稱因為「已經book(預訂)好晒」所有行程，所以不能取消，所以在暴雨天氣下仍照常前往。